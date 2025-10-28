عبد الحفيظ يطالب بإعادة النظر في البيئة السياسية والتشريعية وإتاحة هامش حرية لإنتاج محتوى صحفي مؤثر

قال محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين: إن الدولة اعترفت مؤخرًا بوجود أزمة في صناعة الصحافة، وذلك بعد سنوات طويلة من الإنكار.

هجرة الجمهور للإعلام المحلي

وأضاف وكيل نقابة الصحفيين خلال كلمته بمؤتمر القاهرة للإعلام الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في القاهرة: أنه خلال السنوات العشر الماضية التي هجر فيها الجمهور منصات الإعلام المصري، وذلك لشكه في موثوقية المحتوى المنشور الذي يفتقد إلى الجاذبية أيضًا، كانت السلطة تنكر وجود أزمة، وتعتقد أن وضع الصحافة تحت السيطرة والرقابة هو الوضع المناسب، نظرًا لأن الدولة كانت في مواجهة مع الجماعات الإرهابية، وهو ما يستدعي التدخل والرقابة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الدولة نجحت في مواجهة الجماعات الإرهابية كما أقر المسؤولون في أكثر من مناسبة، وهو ما كان يستدعي إعادة النظر فيما جرى.

صحافة تحظى بثقة الجمهور

وتابع: في الفترة الأخيرة مرت الدولة المصرية بعدد من المنعطفات التي كانت تفرض وجود صحافة يتابعها ويثق بها الجمهور، وهو أمر غير متحقق، فالجمهور المصري اتجه إلى المنصات الإقليمية والدولية أو إلى السوشيال ميديا منذ فترة طويلة، موضحًا أن جهود المؤسسات المصرية لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة والتخفيف عن الفلسطينيين في قطاع غزة، كانت محل تشكيك دائم من الجمهور سواء في مصر أو في المنطقة العربية، وهو ما جعل الدولة تدرك أن هناك خللًا ومرضًا أصاب الصحافة المصرية ويجب معالجته.

اجتماع الرئيس مع رؤساء الهيئات الإعلامية

وأشار وكيل نقابة الصحفيين إلى أنه من هذا المنطلق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء الهيئات الإعلامية ودعاهم إلى إعادة النظر في صناعة المحتوى الصحفي، وشدد عليهم على ضرورة منح مساحات للرأي الآخر الذي يجب ألا يكون محجوبًا أو ممنوعًا، كما طلب منهم الاهتمام بالرأي العام الذي يجب ألا يكون مغيبًا.

إدراك حقيقي لأزمة الصحافة

ويرى عبد الحفيظ أن مناقشة تلك الأزمة من تلك الزاوية في اجتماع الرئيس مع رؤساء الهيئات الإعلامية هو إدراك لأبعاد أزمة الصحافة الحقيقية.

توسيع هامش الحرية ومراجعة التشريعات

ودعا عبد الحفيظ مؤسسات الدولة واللجان التي تم تشكيلها للنظر في قضية تطوير الصحافة والإعلام إلى النظر أولًا في القضايا الأهم والأوجب، وهي من وجهة نظره “تحسين البيئة المحيطة بصناعة المحتوى الصحفي، وتوسيع هامش الحرية، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات القائمة التي تقيد من قيام الصحفيين بمهامهم وواجبهم وتضعهم تحت سيف الملاحقة القانونية رغم أن الدستور منع الرقابة على الصحافة وحظر الحبس في قضايا النشر قبل 12 عامًا”.

قانون حرية تداول المعلومات

وطالب عبد الحفيظ بإصدار قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات، إنفاذًا للإلزام الدستوري الذي فرض على الدولة إصدار قانون يتيح الوصول إلى المعلومة لكل فئات المجتمع، مستنكرًا تأخير إصداره رغم مرور كل هذا الوقت.

حرية العمل وتطوير المهنة

وأكد عبد الحفيظ على ثقته في قدرة الصحفيين المصريين على تطوير مهارتهم وقدراتهم بما يتناسب مع التطورات السريعة التي طرأت على الصحافة في السنوات الأخيرة، لكن هذا التطوير لن يكون له ناتج ولن يصنع محتوى مؤثرًا وجاذبًا دون وجود مساحة من الحرية.

صحافة لصالح الجمهور

وشدد وكيل نقابة الصحفيين في ختام كلمته على أن الصحفيين يعملون لدى الجمهور ويراقبون عنه مؤسسات الدولة، وتلك هي القاعدة الأساسية التي يجب الانطلاق منها، وعلى السلطة أن تدركها جيدًا وأن تعيد النظر في كل ما جرى، حتى يعود الجمهور مجددًا إلى منصاتنا الصحفية ويثق فيها ويصدقها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.