الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

فوز 12 عضوا بالتزكية لتمثيل أول دورة لغرفة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عُقدت اليوم الثلاثاء انتخابات غرفة الدعاية والإعلام والإعلان باتحاد الصناعات المصرية، وسط حضور مكثف من أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغ النصاب القانوني لانعقادها. 

وتعد هذه الغرفة من الغرف الجديدة المنضمة للاتحاد، إذ تمثل أول دورة انتخابية لها داخل هيكل اتحاد الصناعات.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز 12 عضوًا بالتزكية، وهم: أشرف خيري، طارق حسنين بدر، أحمد علاء الدين صادق، سامي حسن أبو العنين، رأفت توماس، مصطفى حسن، ريهام حسين المسيري، محمد حمزة النشرتي، محمد فرغلي، عبد العاطي محمود عبد الله، هيثم طه عرفان، وياسر عبد العزيز حسان.

“أشرف خيري”: خطة لضم القطاع غير الرسمي وتنظيم سوق الدعاية والإعلان

من جانبه، أكد أشرف خيري، أن الغرفة ستتبنى خلال المرحلة المقبلة استراتيجية جديدة للنهوض بقطاع الدعاية والإعلان، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تمثل ذراعًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني. 

وأشار إلى أن الغرفة تستهدف ضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتنظيم سوق العمل في مجالات الإعلان والإنتاج الإعلامي، بما يضمن بيئة أكثر تنافسية واستدامة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن غرفة الدعاية والإعلان تمثل إضافة نوعية للاتحاد، لما لهذا القطاع من تأثير واسع على حركة السوق والتسويق الصناعي، مشيرًا إلى أن فوز المرشحين بالتزكية جاء نتيجة عدم تقدم أي مرشحين على فئتي المنشآت الكبيرة أو المتوسطة، واقتصار الترشح على فئة المنشآت الصغيرة.

انتخابات غرفة الدعاية والإعلام والإعلان إتحاد الصناعات الصناعات المصرية

