حسن الخطيب يشارك في النسخة التاسعة لـ "منتدى مبادرة الاستثمار" بالسعودية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في النسخة التاسعة من منتدى "مبادرة الاستثمار " المنعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ أكتوبر الجاري تحت شعار "مفتاح الازدهار"، برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

تُعد مبادرة الاستثمار منصة عالمية رائدة تهدف إلى رسم خريطة طريق الاستثمار العالمية وتحقيق الرخاء المشترك، وتجمع النسخة التاسعة من المبادرة نخبة من القادة والمستثمرين وأصحاب الرؤى الأكثر تأثيرًا في العالم.

وتهدف المبادرة إلى تحويل النقاشات والرؤى طويلة الأمد إلى إجراءات عملية وتعاونية، عبر تركيزها على إيجاد حلول وسبل جديدة للمضي قدمًا في مواجهة التحديات العالمية.

وتسلط أجندة المبادرة في نسختها التاسعة الضوء على حوارات عالمية حول القضايا الأكثر أهمية في العصر الحالي بمشاركة شخصيات بارزة من الحكومات وقطاعي الأعمال والتكنولوجيا، وتهدف لصياغة الرؤية السردية لمستقبل الاستثمار والسياسات العالمية.



كما تضم الأجندة يومًا مخصصًا للتفاعل العملي والمباشر في عالم الاستثمار، ويتضمن فعاليات مثل التعمق في استراتيجيات شركات الاستثمار الكبرى، وعروض للتقنيات وآليات الاستثمار الرائدة للجيل القادم، وجلسات تواصل عالية القيمة مع المؤسسين والشركاء المحدودين عالميًا.

