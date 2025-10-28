150 جنيها تراجعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت أسعار الذهب التراجع فى الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تراجع أسعار الاونصة العالمية.

وفقد الذهب ما يقرب 150 جنيها خلال تعاملات اليوم وقبل ساعات من اجتماع البنك المركزي الامريكى غدا لحسم أسعار الفائدة.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6000 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5250 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4500 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 42200 جنيه بالصاغة.

نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ما تم تداوله بشأن إصدارها توجيهات أو توصيات للمستهلكين بالشراء من علامات تجارية أو شركات بعينها.

وأكدت الشعبة، في بيان رسمي صدر منذ قليل، أنه لا صحة للبيان المنسوب إليها، موضحة أنها لم تصدر في الوقت الحالي أو في أي وقت سابق أي تصريحات أو بيانات تتضمن توصية للمستهلكين بأسماء شركات محددة سواء في مجال المشغولات أو السبائك أو العملات الذهبية.

وشددت الشعبة على أن تصريحاتها تقتصر فقط على التوصية بالشراء من الشركات الموثوقة وذات السمعة الطيبة والمنتجات الجيدة، حرصًا على مصلحة المستهلك واستقرار السوق، دون الإشارة إلى أسماء بعينها، وذلك لضمان الحياد ومنع أي ممارسات قد تؤثر على المنافسة أو السوق المحلية.

