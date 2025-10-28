السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة أطفال التسول بالإكراه في قصر النيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه باستغلال الأطفال في أعمال التسول والاستيلاء على أموالهم تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة قصر النيل.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم سرق المبالغ المالية المملوكة للأطفال المجني عليهم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، كرها عنهم حال كونه حاملا سلاح أبيض “كتر”.



وأضافت التحقيقات أن المتهم اعترض سبيل المجني عليهم وتعدي عليهم بالضرب دون إحداث إصابتهم، مشهرا في وجههم سلاحا أبيض سالف البيان مهددا إياهم باستخدامه في أجسادهم لاجبارهم على السرقة مستغلا حداثة سنهم، وتمكن بذلك من سرقة أموالهم الخاصة كرها عنه.



البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل لتفقد الحالة الامنية بالمنطقة تلاحظ لها عدد من الأطفال يقومون بالتسول واستجداء المارة، فاستوقفتهم القوة وبسؤالهم عن نشاطهم أقروا بأنهم يتسولون لمساعدة أهاليهم، وأبدوا غضبهم من المتهم الذي يسرق ما يجنونه تحت تهديد السلاح.

عقب تقنين الإجراءات نجحت القوة الأمنية في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

