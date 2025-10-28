الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الفنانة اللبنانية إليسا تتصدر التريند، ما القصة؟

إليسا
إليسا

تصدرت النجمة اللبنانية إليسا تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب احتفالها بعيد ميلادها وسط الأصدقاء والمقربين في أجواء مبهجة.

 

عيد ميلاد إليسا 

وتألقت إليسا في حفل عيد ميلادها بغنائها أغنية أنا وبس وسط تفاعل الحضور وتصفيق أصدقائها.

وحرص عدد من النجوم على حضور عيد ميلاد إليسا، ومن أبرز الحضور الفنان ماجد المصري وأحمد السقا وحمدي بدر وكريم فهمي والتي غازلته قائلة: "أنت قمور ووشك حلو". 

أحدث حفلات إليسا

وكانت النجمة اللبنانية إليسا قد أحيت واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية ضمن فعاليات موسم الرياض 2025 في المملكة العربية السعودية.

وقررت إليسا أن يكون حفلها على مزاج الجمهور، حيث غنت الأغاني الذي اختارها جمهورها، ومن ضمنها “حالة حب، أجمل إحساس، بدي أدوب، يا مرايتي” وسط تفاعل كبير.

أحدث أعمال إليسا

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لطرح أغنيتين جديدتين ضمن ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بطريقة السينجل.

وتتعاون إليسا في الأغنيتين التي ستطرحهما ضمن ألبومها مع الشاعر أمير طعيمة.

الجريدة الرسمية