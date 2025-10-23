الخميس 23 أكتوبر 2025
سعر تذكرة حفل إليسا المقبل في دبي

إليسا
إليسا

تحيي النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في دبي بعد سلسلة حفلات مختلفة، ومن المقرر إقامة هذا الحفل يوم 3 نوفمبر المقبل.

حفل إليسا في دبي 

وكشفت الشركة المنظمة عن سعر تذكرة حفل إليسا في دبي وجاءت بسعر 8 آلاف جنيه.  

ومن المفترض أن تقدم إليسا عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لطرح أغنيتين جديدتين ضمن ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بطريقة السينجل.

أغاني إليسا الجديدة 

وتتعاون إليسا في الأغنيتين التي ستطرحهما ضمن ألبومها مع الشاعر أمير طعيمة.

كانت النجمة اللبنانية إليسا أحيت حفلًا غنائيًّا كبيرًا في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير. 

وتعرضت إليسا خلال الحفل لموقف محرج، حيث إنها كادت تسقط من على المسرح ولكن سرعان ما أنقذت الموقف.

وظهرت إليسا خلال حفل الساحل الشمالي، بفستان قصير وتفاعلت بشكل كبير مع الجمهور وقدمت عددًا كبيرًا من أغانيها.

