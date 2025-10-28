الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
سياسة

بدء اجتماع خطة النواب لمناقشة اتفاقية بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

اجتماع لجنة الخطة
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

بدأ قبل قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة اتفاقية دعم الاقتصاد المصرى بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار برامج دعم عجز الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

اتفاقية دعم الاقتصاد المصري مع الاتحاد الأوروبي 

تتضمن المناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٥، بالموافقة على مذكرة التفاهم والاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. 

يشار إلى أن مجلس النواب، أحال الاتفاقية إلى لجنة الخطة والموازنة،  بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم واتفاقية لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة.

وتكون الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال آليات محددة تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي.

كانت مصر وقّعت مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، في بيان رسمي، أن المرحلة الثانية من الاتفاقية جاءت ثمرة تنسيق مكثف بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري، بهدف الاتفاق على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تضم 87 إجراءً إصلاحيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة قدرته على الصمود، إلى جانب تحسين تنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر وحماية النظام البيئي للبحر الأحمر.

خطة النواب الاقتصاد دعم الاقتصاد

الجريدة الرسمية