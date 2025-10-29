بعد انتخاب اللجان النوعية، موعد تشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة لتشكيل اللجنة العامة للمجلس، وذلك بعدما انتهى من تشكيل هيئة مكتب المجلس وهيئات مكاتب اللجان النوعية خلال الشهر الحالي.

وحددت اللائحة الداخلية لـمجلس الشيوخ، ضوابط تشكيل اللجنة العامة بالمجلس في بداية كل دور انعقاد، وترصد فيتو الضوابط على النحو التالي:

ضوابط تشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

مادة 26

تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلو الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).

ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة.

تستعد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ لإعداد أجندة عملها خلال اجتماعاتها المقبلة، المتوقع أن تكون خلال فترة انعقاد جلسات المجلس المقبلة، والتى سوف يتم تحديدها في وقت لاحق.

وكان المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، قد أعلن رفع الجلسة العامة أمس، بعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، علي أن يحدد موعد الجلسات العامة المقبلة في وقت لاحق.

وأسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية عن حسمها جميعا بالتزكية، بعد التوافق بين الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس على توزيع المناصب ما بين الرئيس، والوكيلين، وأمين السر.

توزيع مقاعد هيئات مكاتب لجان الشيوخ بين الأحزاب

وحصل حزب مستقبل وطن على نصيب الأسد من إجمالي عدد المناصب داخل اللجان النوعية، بواقع 19 منصبا، يليه حماة الوطن، بواقع 13 منصبا، ثم الجبهة الوطنية، بـ10 مناصب، ثم الشعب الجمهوري، بـ4 مقاعد.

فيما حصلت أحزاب المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، العدل، والوفد، على مقعدين لكل منهم.

وحصل حزب المؤتمر على مقعد واحد، وكذلك المستقلين بواقع مقعد واحد.

