اللواء حمدي لبيب من جامعة القاهرة: روح أكتوبر مازالت حية في وجدان المصريين

نظم برنامج العلاج الطبيعي بـ جامعة القاهرة الأهلية ندوة تثقيفية بعنوان “نصر أكتوبر.. الأصالة والعراقة”، وذلك ضمن الفعاليات التي تُقيمها الجامعة لإحياء ذكرى النصر العظيم وترسيخ قيم الانتماء الوطني والفخر بتاريخ القوات المسلحة المصرية.

حاضر في الندوة اللواء أركان حرب حمدي لبيب، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والخبير الاستراتيجي، ونائب مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة سابقًا، بحضور الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة للفرع الدولي، والدكتورة جيهان المنياوى عميدة كليات القطاع الطبى بجامعة القاهرة الأهلية، والدكتورة نيفين عبد اللطيف مدير برنامج العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأهلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة.

واستعرض اللواء حمدي لبيب أبرز محطات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أنها كانت ملحمة بطولية تجسدت فيها إرادة الشعب المصري وجيشه، وأعادت لمصر والعرب كرامتهم وعزتهم، مشيرًا إلى أن “النصر لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة تخطيط علمي دقيق، وتدريب مستمر، وإيمان راسخ بالوطن وقدرته على تحقيق المستحيل،واستلهاما لإرادة الشعب الذى كان السند الأقوى لرجال قواتنا المسلحة،فى معركة النصر العظيم”.

وأضاف اللواء حمدي لبيب أن روح أكتوبر ما زالت حية في وجدان المصريين، وهي الدافع الحقيقي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن أبطال أكتوبر يمثلون رمزًا للعطاء والفداء، ويجب علي الأجيال الجديدة أن يستلهموا قيم النصر لترسيخ روح الانتماء الوطني والمسؤولية تجاه الوطن.

وأشاد اللواء حمدي لبيب عثمان بجهود جامعة القاهرة الأهلية في تنظيم مثل هذه الفعاليات التثقيفية لطلابها، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من بناء وعي الشباب وإعدادهم للمستقبل، مشددًا على أهمية دور الجامعات في نقل روح النصر إلى الأجيال الجديدة لتظل مصر قوية بوعي شبابها ووحدتهم.



وفي ختام الندوة، دار حوار مفتوح بين الطلاب واللواء حمدي لبيب، تضمن عددًا من التساؤلات حول أسرار النصر ومقومات التفوق العسكري المصري، حيث أعرب الطلاب عن اعتزازهم بما سمعوه من بطولات حقيقية وتجارب واقعية، مجددين العهد على مواصلة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن.

