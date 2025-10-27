تفاؤل في الأسواق بعد محادثات بناءة بين واشنطن وبكين تمهد لاتفاق محتمل بين ترامب وشي

اتسمت المباحثات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين بطابع إيجابي، إذ أعلن الجانبان توصلهما إلى تفاهمات مبدئية حول مجموعة من القضايا التجارية الخلافية، ما يمهّد الطريق أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، لعقد اتفاق نهائي خلال الأسبوع الجاري، وفقًا لتحليلات عدد من الخبراء الاقتصاديين.

جاءت هذه التطورات عقب جولتين من المحادثات في ماليزيا استمرتا يومين وانتهتا الأحد الماضي، حيث أكد مسؤول صيني أن المفاوضين توصلوا إلى توافق أولي بشأن ملفات تشمل ضوابط التصدير، ومادة الفنتانيل، والرسوم المفروضة على الشحن بحسب الشرق بلومبرج.

انتعاش في الأسواق الآسيوية

انعكست نتائج المحادثات على مؤشرات الأسهم الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر “هانغ سنغ تشاينا إنتربرايزز” بنسبة 1.3% يوم الاثنين، بينما صعد مؤشر “سي إس آي 300” داخل الصين بنحو 1%.

كما سجل مؤشر “إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ” ارتفاعًا بنسبة 1.5% ليبلغ مستوى قياسيًا جديدًا خلال الجلسة. وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية.

محللون: هدنة إيجابية لكنها مؤقتة

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" بسنغافورة: إن نتائج المحادثات تبدو رابحة للطرفين، حيث تخفف الولايات المتحدة من مخاطر التضخم واضطرابات سلاسل التوريد المتعلقة بالعناصر الأرضية النادرة، في حين تتجنب الصين فرض رسوم جمركية جديدة وتُبقي قنوات التصدير مفتوحة.

وأضافت أن ما تحقق حتى الآن يمثل تمديدًا للهدنة التجارية أكثر من كونه اختراقًا فعليًا، مشيرةً إلى أن المستفيدين في الصين سيكونون المصدّرين ومصنّعي الأجهزة الكهربائية والسيارات الكهربائية وقطاعات الخدمات اللوجستية والمنصات الإلكترونية، بينما قد تستفيد الشركات الأمريكية العاملة في قطاع التقنية وأشباه الموصلات من وضوح أكبر في سلاسل التوريد.

وفي السياق ذاته، رأى ديلين وو، استراتيجي الأسواق في "بيبرستون غروب"، أن رد فعل الأسواق سيكون متفائلًا بحذر على المدى القصير، مع احتمال تسجيل مكاسب في الأسهم الصينية والآسيوية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع. وتوقع أن يشهد اليوان الخارجي ارتفاعًا طفيفًا أمام الدولار، مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب لاجتماع الزعيمين ترمب وشي.

انفراج دبلوماسي يعيد الثقة للأسواق

من جانبها، أوضحت هيبي تشين، محللة الأسواق في "فانتدج ماركتس" بميلبورن، أن إنهاء حالة الاضطراب الجمركي المستمرة منذ أشهر يمثل مصلحة مشتركة للجانبين.

وقالت: إن ترامب يسعى إلى تهيئة الساحة الاقتصادية قبل المرحلة المقبلة من سياساته التجارية، فيما يحتاج شي جين بينغ إلى استقرار اقتصادي داخلي بعد فترة طويلة من التوتر التجاري.

وأضافت أن هذا الانفراج من شأنه أن يعزز أداء الأسهم الصينية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والتصدير، حتى وإن كان الاجتماع المرتقب بين الزعيمين ذا طابع رمزي أكثر من كونه مفاوضات حاسمة.

تفاؤل حذر وتوقعات محدودة

بدوره، أكد شن منغ، مدير بنك الاستثمار "شانسن آند كو" في بكين، أن البيانات الرسمية لا تشير إلى اتفاق ملموس بعد، بل إلى وضع إطار عام للمفاوضات المقبلة، وهو ما يكفي حاليًا لدعم ثقة المستثمرين في السوق الصينية، خصوصًا في الأسهم من الفئة (A) المرتبطة بالتكنولوجيا والتصدير.

أما فيشنو فاراتان، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية الكلية لآسيا في "ميزوهو بنك"، فاعتبر أن تصريحات ترمب الأخيرة تصب في مصلحة الطرفين، مشيرًا إلى أن الأسهم الصينية ستجد مبررات للتفاؤل بعد انحسار المخاطر الفورية، مع ترجيح أن تكون الاستثمارات قصيرة الأجل أكثر جاذبية من الرهانات الطويلة الأمد.

مراقبة الأسواق العالمية

وأوضح تشيتان سيث، استراتيجي الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "نومورا هولدينغز"، أن الأجواء الإيجابية بين واشنطن وبكين تعزز معنويات المستثمرين، خاصة في هونغ كونغ والبرّ الرئيسي للصين، مشيرًا إلى أن الأنظار تتجه الآن نحو لقاء الرئيسين ترمب وشي، إضافة إلى نتائج شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي قد تحدد مسار الأسواق هذا الأسبوع.

من جهته، رأى كايل رودا، كبير محللي الأسواق في "كابيتال دوت كوم"، أن هذه التطورات إيجابية جدًا للأسهم الآسيوية، خصوصًا إذا جرى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على الفنتانيل، ما قد يزيل أحد العوائق أمام نمو الاقتصاد الصيني.

وأشار إلى أن الاقتصاد الصيني ما يزال يعاني تباطؤًا وانكماشًا سعريًا محتملًا، وأن تخفيف التوتر التجاري قد يساعد في تنشيط التجارة الإقليمية واستعادة الثقة.

توقعات العملة الأسترالية

وتوقّع محللون استراتيجيون، من بينهم جوزيف كابورسو من "كومنولث بنك أوف أستراليا"، أن يتداول الدولار الأسترالي عند أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر إذا نجح ترمب وشي في التوصل إلى اتفاق.

ورغم أن تحقيق اختراق شامل في جميع القضايا يبقى مستبعدًا، فإن الأسواق تترقب تمديد الهدنة التجارية كخطوة إيجابية نحو اتفاق أوسع نطاقًا مستقبلًا.

وتشير التطورات الأخيرة إلى مرحلة جديدة من التهدئة بين واشنطن وبكين، تعكس رغبة متبادلة في تخفيف التوترات التجارية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الماضية.

ومع أن الاتفاق النهائي لم يُبرم بعد، فإن المناخ الإيجابي الحالي أعاد الثقة للأسواق، خصوصًا في آسيا، بينما تبقى الأنظار متجهة نحو القمة المرتقبة بين ترمب وشي، التي قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية بين القوتين العظميين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.