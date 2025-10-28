الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل طرح فيلات زاهية بالمنصورة الجديدة ضمن مبادرة "بيتك في مصر"

فيلات زاهية، فيتو
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح فيلات زاهية بمدينة المنصورة الجديدة ضمن مبادرة بيتك فى مصر للمصريين العاملين بالخارج.

وتطرح الوزارة 100 فيلا بمساحات مختلفة بالمشروع ةيعد مشروع فيلات زاهية أحد أهم المشروعات السكنية المتميزة بمدينة المنصورة الجديدة التي تقع في قلب الدلتا المشروع عبارة عن مدينة متكاملة الخدمات تمتاز بامتدادها وقربها من البحر ما يجعلها متوافقة مع الحياة العصرية، ويمتاز مشروع زاهية بتوافر جميع الخدمات وسبل الحياة الحديثة، ويحوي تصميمات فريدة بطراز رفيع لمختلف الفيلات، ويوفر «زاهية» بخدماته المتنوعة فرصًا للمعيشة الدائمة على البحر طوال العام. مشروع زاهية يعيد تعريف مفهوم الإسكان الساحلي الفاخر، بتصميمه الفريد وخدماته المتكاملة ويتمتع بإطلالات بحرية خلابة ومناخ معتدل طوال العام.

وأكدت وزارة الإسكان أنه نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى من مبادرة “بيتك في مصر”، وما لُمِس من رغبة أبناء الوطن بالخارج في امتلاك وحدات سكنية آمنة ومتميزة بالمدن الجديدة، فقد تقرر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتلبية الطلب المتزايد وتوسيع نطاق الاستفادة. 

وتأتي هذه المرحلة استمرارًا لحرص الدولة على تعزيز الروابط مع المصريين بالخارج، وتوفير فرص متنوعة للسكن والاستثمار العقاري بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية المستدامة.

ومبادرة "بيتك في مصر" بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، هي مبادرة لتوفير وحدات مخصصة للمصريين المقيمين بالخارج. تتضمن هذه المبادرة طرح عدد من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، تشمل وحدات متنوعة، مطروحة بأهم المشروعات وأكثرها تميزًا بغرض الاستثمار أو الاستقرار، وبمميزات متنوعة تنافسية؛ وذلك تلبيةً لمطالب أهالينا المصريين المقيمين بالخارج.

الجريدة الرسمية