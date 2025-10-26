الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر شرقي جزر سليمان

زلزال جزر سليمان،
زلزال جزر سليمان، فيتو

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر بالقرب من جزر سليمان في المحيط الهادئ.


وتم رصد الزلزال عند الساعة 23:28 بتوقيت UTC على بعد 197 كلم جنوب شرقي مدينة لاتا، عاصمة ولاية تيموتو في أقصى شرق جزر سليمان، والتي يبلغ عدد سكانها عدة مئات الأشخاص.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 54.4 كيلومتر.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات بشرية بسبب الزلزال. كما لم يصدر أي إنذار بشأن موجات التسونامي في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزال بقوة 6 درجات جزر سليمان المحيط الهادئ مدينة لاتا ولاية تيموتو موجات التسونامي

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح بلدي والبلح الأحمر

ارتفاع كبير في البتلو وانخفاض الكندوز الصغير، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

نجم الأهلي السابق ينتقد أداء محمد علي بن رمضان

شت يور ماوس، محمد صلاح يرد على "عدوه الأول" بكسر رقمه في الدوري الإنجليزي

الموت يفجع محمد مجدي أفشة

جاءوا في أكفان بدل المولود، قصة مأساوية في مصرع أسرة بأكملها برحلة تحضير للولادة (صور)

ترامب يعلن عن توقيع مرتقب لاتفاق السلام بين تايلاند وكمبودي

خدمات

المزيد

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

ارتفاع العباد وانخفاض 7 جنيهات في الذرة، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

قبل أيام من انطلاق الماراثون، ضوابط تصويت الوافدين في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads