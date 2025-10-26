زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر شرقي جزر سليمان

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر بالقرب من جزر سليمان في المحيط الهادئ.



وتم رصد الزلزال عند الساعة 23:28 بتوقيت UTC على بعد 197 كلم جنوب شرقي مدينة لاتا، عاصمة ولاية تيموتو في أقصى شرق جزر سليمان، والتي يبلغ عدد سكانها عدة مئات الأشخاص.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 54.4 كيلومتر.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات بشرية بسبب الزلزال. كما لم يصدر أي إنذار بشأن موجات التسونامي في المنطقة.

