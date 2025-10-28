عميد قصر العيني: الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يزيد نسب الشفاء لـ 90%

كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة أهمية التوعية الدائمة بسرطان الثدي.

وأضاف أن سرطان الثدي يُعد الأكثر شيوعًا بين النساء عالميًا، إذ يمثل نحو 31٪ من إجمالي حالات السرطان لدى السيدات.

ولفت عميد كلية طب قصر العيني إلى أن الاكتشاف المبكر يزيد من نسب الشفاء إلى أكثر من 90٪، بينما تنخفض هذه النسبة كثيرًا في الحالات المتقدمة.

واوضح أن الدراسات الحديثة تظهر أن نحو 70٪ من الحالات في الدول النامية تُكتشف في مراحل متأخرة بسبب ضعف الوعي ونقص الفحص الذاتي المنتظم، مشيرًا إلى أن الوعي والمعرفة هما خط الدفاع الأول في مواجهة المرض.

دور قصر العيني في التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

وأشار إلى دور كلية طب قصر العيني، ومستشفيات جامعة القاهرة في التوعية بخطورة المرض واهمية المشف المبكر، مؤكدا أن العمل الإنساني والتوعوي لا يقل أهمية عن الجهد العلاجي والعلمي.

وأكد صلاح أن وحدة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالكلية تلعب دورًا مركزيًا في تقديم الخدمات والتوعية والتشخيص، لافتا إلى أنها تأسست عام 2006، وتم تجديدها في 2019، وتم إضافة جزء آخر لها عام 2024.

وقال إن الوحدة تقوم بتقديم خدمات متعددة تشمل الإجراءات التداخلية مثل سحب السوائل، الأشعة المقطعية، الرنين، عمل ميمو جرام، الأشعة العادية، السونار، ومتابعة الحمل، ما يعكس التزام الجامعة والكليّة تجاه صحة المرأة.

