تموين الإسكندرية: إجراءات قانونية ضد مالك طلمبة وقود غير مرخصة فى الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط كميات من المواد البترولية المدعمة داخل طلمبة غير مرخصة

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ولتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية.

حيث نفذت الادارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة احمد عبد الحميد مدير الإدارة و فريق العمل التابع له حملات على محطات تموين السيارات.

و أسفرت عن ضبط طلمبة وقود سيارات غير مرخصة قامت بتجميع كميات من المواد البترولية المدعمة كمية ١٣٩٤ لتر بنزين ٨٠ وتجميع كمية ٦٨٥ لتر سولار

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

