الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي مجددًا دعمه لحل الدولتين

غزة
غزة

جدد الاتحاد الأوروبي مطالبته لإسرائيل باحترام التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وبشكل خاص في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي، اليوم، أنه يحافظ على موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي أحتلتها منذ يونيو 1967، بما في ذلك القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي تُعد وفق القانون الدولي مناطق محتلة.

وأضاف البيان أن أي خطوات أو إجراءات تهدف إلى ضم تلك الأراضي تُعد غير قانونية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أي تحرك ملموس في هذا الاتجاه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويأتي هذا الموقف الأوروبي في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية واستمرار معاناة المدنيين في غزة، حيث شدد الاتحاد على أن الضم أو فرض السيادة الأحادية لا يمكن أن يشكل أساسًا لأي تسوية دائمة أو سلام عادل، مجددًا تأييده لحل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الاوروبي إسرائيل الفلسطينيين الأراضي المحتلة قطاع غزة

الأكثر قراءة

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

هاني أبو ريدة يرفض مكافأة وزير الرياضة لمنتخب مصر بعد التأهل لمونديال 2026

مهرجان الموسيقى العربية "مولد وصاحبه غايب"، احتفاء باهت بكوكب الشرق وتخبط إداري وغياب للرؤية

لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا بـ11 مليون يورو

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

الأوقاف تحيي ذكرى العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي

المال لا ينقذ من العذاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 بسورة الليل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads