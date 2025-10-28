الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
أخبار مصر

اليوم، عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر

مركز تقييم القدرات
مركز تقييم القدرات والمسابقات، فيتو

يعقد مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الثلاثاء، الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد (رياض أطفال) بالأزهر الشريف.

 

 إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال وفق الإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة لصالح الأزهر الشريف، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية من هنا.

تطوير منظومة المسابقات المركزية 

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من الجهاز بتخصيص جلسة مسائية للمتقدمين الذين يتخلفون عن أداء اختباراتهم في الموعد المحدد، بما يُسهم في تطوير منظومة المسابقات المركزية والتيسير على المتقدمين، خاصة القادمين من محافظات بعيدة، ولن يسمح بأداء الامتحان في غير اليوم المحدد مسبقًا، وذلك اعتبارًا من مسابقة شغل وظائف معلم مساعد (رياض أطفال) بالأزهر الشريف، والمقرر البدء في تنفيذها ٢٨ أكتوبر الجاري.

 

ويناشد الجهاز جميع المتقدمين الالتزام الدقيق بمواعيد الحضور المقررة، حرصًا على حسن سير العمل وتجنب تحمل رسوم إضافية نتيجة التأخر أو التغيب عن الموعد المحدد.

