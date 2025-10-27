وزيرة التخطيط: التعداد الاقتصادي أداة لدعم خطط التنمية

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات الاحتفال بـ اليوم العالمي للإحصاء، والذي شهد إعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس لعام 2023، إلى جانب الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بحضور اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإعلاميين.

البيانات ركيزة أساسية لصنع القرار

أكدت وزيرة التخطيط أن الاحتفال بهذا اليوم يجسد المكانة المحورية للإحصاءات في دعم التنمية وصنع القرار، مشيرة إلى أن نتائج التعداد الاقتصادي السادس تُعد إحدى أهم الأدوات الإحصائية الوطنية، إذ توفر قاعدة بيانات شاملة تسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتبرز ملامح النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز



وأوضحت المشاط أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمثل نقلة نوعية في آليات نشر البيانات وتعزيز التحول الرقمي، مشيرة إلى أنه يتيح البيانات الرسمية بطريقة تفاعلية حديثة تسهم في توسيع نطاق إتاحة المعلومات وتعزيز الشفافية والتفاعل مع الباحثين وصناع القرار والمواطنين.

تطوير منظومة الإحصاء

و أعربت الوزيرة عن خالص التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يوليه من دعم واهتمام لتطوير العمل الإحصائي في مصر، مشيرة إلى أن الدولة تؤمن بدور البيانات في دعم منظومة المتابعة والتقييم وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

كما وجهت الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على رعايته المستمرة للفعاليات الإحصائية، مؤكدة أن الإحصاء يعد عنصرًا أساسيًا لتوفير بيانات دقيقة وشاملة تسهم في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

قاعدة بيانات لرؤية واضحة للاقتصاد الوطني

وأشارت المشاط إلى أن نتائج التعداد الاقتصادي السادس تمثل تتويجًا لجهود كبيرة أسفرت عن بناء قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في رصد الهيكل الاقتصادي الوطني بجميع مكوناته من منشآت صناعية وتجارية وخدمية وزراعية، في كلٍّ من القطاعين الرسمي وغير الرسمي.



وأضافت أن هذه البيانات تتيح رؤية واضحة لتوزيع النشاط الاقتصادي جغرافيًا وقطاعيًا، وتساعد في توجيه الاستثمارات ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

تكريم فرق العمل

وفي ختام كلمتها، وجهت وزيرة التخطيط خالص الشكر والتقدير إلى اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجميع فرق العمل على ما بذلوه من جهود وطنية مخلصة في تنفيذ التعداد الاقتصادي السادس وتطوير الموقع الإلكتروني الجديد، مؤكدة أن هذه الجهود تُعزز مكانة الجهاز كمصدر موثوق للبيانات الرسمية وداعم رئيسي لصنّاع القرار والباحثين.

