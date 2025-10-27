الهلال الأحمر يُطلق النسخة الثانية من حملة «ريد ويك» بالجامعات

أطلق الهلال الأحمر المصري، النسخة الثانية من حملة الـ "Red Week" تحت شعار «جدد طاقتك»، وتُقام خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر الجاري، مستهدفة رفع الوعي بأهمية الحفاظ على السلامة النفسية وسبل تجديد الطاقة النفسية لدى الطلاب في 31 جامعة حكومية وأهلية وخاصة، وذلك في إطار التعاون بين وحدات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري بالجامعات.

انطلقت الحملة خلال أسبوعها الأول من جامعة عين شمس بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، محمود جمال مدير إدارة الشباب والتطوع بالهلال الأحمر المصري، وصولا إلى ٢٥ جامعة مصرية.

شارك في الحملة 1600 متطوع من فروع الهلال الأحمر المصرى ووحدات التضامن، تمكنوا من توعية نحو 50 ألف طالب جامعي بأهداف الحملة، منها: كيفية مواجهة ضغوط الحياة اليومية وسبل الحفاظ على الصحة النفسية، نشر ثقافة التطوع والمهارات المُكتسبة منه، توضيح دور الهلال الأحمر المصري بالمجتمع، التعرف على الخدمات التي تقدمها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعة.

يذكر أن، النسخة الأولى من الحملة تمكنت من رفع وعي أكثر من 40 ألف طالب وطالبة بالتغذية السليمة، ودور الهلال الأحمر المصري في مواجهة الأزمات والكوارث.

