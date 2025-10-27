الإثنين 27 أكتوبر 2025
رياضة

بايرن ميونخ يغرد منفردا على ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الثامنة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

ترتيب الدوري الألماني، يتصدر بايرن ميونخ بالعلامة الكاملة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 24 نقطة بعد مرور الجولة الثامنة ويليه لايبزيج بالوصافة برصيد 19 نقطة.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الثامنة

1- بايرن ميونخ 24 نقطة
2- لايبزيج 19 نقطة
3- شتوتجارت 18 نقطة
4- بوروسيا دورتموند 17 نقطة
5- باير ليفركوزن 17 نقطة
6- آينتراخت فرانكفورت 13 نقطة
7- هوفينهايم 13 نقطة
8- إف سي كولن 11 نقطة
9- فيردر بريمن 11 نقطة 
10- أونيون برلين 10 نقاط
11- فرايبورج 9 نقاط
12- فولفسبورج 8 نقاط
13- هامبورج إس في 8 نقاط
14- سانت باولي 7 نقاط
15- أوجسبورج 7 نقاط
16- ماينز 4 نقاط
17- هايدينهايم 4 نقاط
18- بوروسيا مونشنجلادباخ 3 نقاط

جدول ترتيب الدوري الألماني 

بالعلامة الكاملة، أرقام بايرن ميونخ هذا الموسم

بايرن ميونخ يفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية في الدوري الألماني

الجريدة الرسمية