خيانة تحولت إلى مذبحة.. تفاصيل ليلة قتل أسرة اللبيني كاملة بالسم.. البراءة تلفظ أنفاسها الأخيرة بين يدي عشيق قاتل بلا رحمة

استيقظ حي فيصل على صرخة مكتومة لم يسمعها أحد، لكنها دوت في وجدان كل من رأى المشهد، طفلان صغيران ملقيان عند مدخل عقار، كأن الأرض لفظتهما من هول ما حملاه من ألم.

لم يكن الصباح عاديا، ولم تكن الجريمة كسائر الجرائم؛ رائحة الخوف امتزجت بالدهشة، والحي كله وقف مذهولا أمام ما لا يصدق.

خيوط قليلة قادت رجال المباحث إلى لغزٍ غامض، سرعان ما انكشف وجهه الحقيقي.. جريمة قاسية نفذها قلب منزوع الرحمة، لصاحب محل أدوية بيطرية، أنهى حياة طفلين ببرود، وقتل والدتهما بنفس السم، وألقى بجثة شقيقهم الأصغر في مصرف ترعة، قبل أن يسقط هو نفسه في قبضة العدالة، يروي تفاصيل أبكت الجميع.

اعترافات المتهم بقتل أسرة اللبيني

اعترف المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة في منطقة فيصل بالجيزة، خلال التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بتفاصيل جريمته البشعة، مؤكدًا أنه أقدم على فعلته بعد اكتشافه سوء سلوك والدة الأطفال التي كانت تقيم معه وأبناءها داخل شقة مستأجرة.

وقال المتهم — مالك محل لبيع الأدوية البيطرية — في اعترافاته: «كانت بيني وبينها علاقة، وجابت عيالها الثلاثة وقعدوا معايا في الشقة، وبعد فترة اكتشفت إنها بتخدعني، قررت أخلص منها ومن عيالها».

وأضاف أنه في يوم 21 أكتوبر الجاري، وضع مادة سامة حصل عليها من محله داخل كوب عصير وقدّمه لها، وبعد أن شعرت بإعياء شديد، نقلها إلى أحد المستشفيات مدعيًا أنها زوجته، وسجل بياناته باسم مستعار، ثم غادر المكان، لتفارق الحياة لاحقًا.

وتابع المتهم في اعترافاته أنه في يوم 24 أكتوبر، اصطحب أطفالها الثلاثة للتنزه ووضع نفس المادة السامة داخل العصائر، وقدمها لهم جميعًا، إلا أن الطفل الأصغر (6 سنوات) رفض تناولها، فألقاه المتهم في مجرى مائي بإحدى الترع بدائرة القسم، وتم لاحقًا انتشال جثمانه.

وأشار إلى أنه بعد إصابة الطفلين الآخرين بحالة إعياء شديدة، استعان بأحد العاملين في محله وسائق توك توك حسن النية لنقلهما إلى المكان الذي تم العثور عليهما فيه، قبل أن يغادر موقع الحادث.

أقوال والد الأطفال الضحية في التحقيقات

عندما استمعت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة لأقوال رب الأسرة ووالد أطفال الضحية، أفاد أن زوجته وأبناءه مختفيين منذ 20 يوما، بعد خروجهم من مسكن الزوجية ولا يعرف عنهم أي معلومات، وانقطع الاتصال لزوجته مع أبناءه، ليس لديه أي معلومة عن سبب اختفائهم.

وأضاف أن زوجته، زيزي (32 عامًا)، تركت منزل الزوجية برفقة الأطفال الثلاثة (سيف، جنى، مصطفى) إثر خلافات أسرية، وقالت إنها ستذهب إلى منزل أسرتها، لكنهم اختفوا بعدها ولم يتمكن من العثور عليهم رغم محاولاته.

وأضاف الأب أنه حرر محضرا بالواقعة في 5 أكتوبر الجاري بعد أن علم أن زوجته لم تتوجه إلى منزل أسرتها كما ادعت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.