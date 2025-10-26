الأحد 26 أكتوبر 2025
محافظات

مواعيد وأماكن انقطاع المياه غدًا في الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية عن انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة تصل إلى 5 ساعات نتيجة القيام ببعض أعمال الصيانة.

خطة وأماكن قطع المياه غدا في الدقهلية لمدة 5 ساعات

وأكدت مياه الدقهلية في بيان صحفي أنه يجري قطع المياه عن مركز ومدينة بني عبيد وبعض القرى التابعة لها لمدة 5 ساعات من الساعة 2 ظهرت حتى الساعة 7 مساء.

خريطة انقطاع المياه في الدقهلية غدا

وجاءت خريطة انقطاع المياه غدا الاثنين عن مناطق مدينة بني عبيد والقري الآتية:
▪️ الديسة
▪️مدينة بين عبيد 
▪️عزب بني عبيد

وأوضحت مياه الدقهلية أنه يتم قطع المياه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأعمال تركيب عداية 400 مم بطريق ميت فارس بني عبيد.

قطع المياه

وأكدت الشركة علي المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

وحددت مياه الدقهلية رقم الخط الساخن من أجل التواصل مع الشركة في حالات الطوارئ من خلال 125 أو يمكن من خلال صفحة الشركة أو الموقع الخاص بها لتدبير احتياجتهم من المياه من خلال توفير سيارات متنقلة محملة بالمياه.

