ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وسجائر وزيوت شيشة إلكترونية مجهولة المصدر بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.





حيث قامت إدارة تموين وسط برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة والدكتورة هيام حمدى مفتشة الادارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملات فى نطاق الإدارة.

أسفرت عن تحرير محضر حيازة وعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وزيت شيشة إلكترونية مجهول المصدر ومحظور تداوله داخل الأسواق المصرية، وتم التحفظ علي ١٤٠ قطعة غذائية متنوعة( كيك ومقرمشات - عصائر -مياه غازية) عدد ٢٦١ زجاجة زيت شيشة إلكترونية مختلفة الأنواع.

وتحرير محضر حيازة وعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وسجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل الأسواق المصرية.

وتم التحفظ علي ٤٩ قطعة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، و ٨٣٤ علبة سجائر مجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل الاسواق المصرية وتحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين لمخالفات متنوعة لمخابز بلدية مخالفة، وتحرير عدد ٣ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية

وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

