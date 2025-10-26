رنا سماحة عن انتقادات فستانها: أنا أتفه من كده والناس كبرت الموضوع

قالت المطربة رنا سماحة: إنها هي من أصرت على ارتداء فستان زفاف في كليب مهري حياة، والذي صورته في دبي، مشيرة إلى أن أي فتاة تبحث عن الأمان في الرجل وليس عن المال.

وتابعت رنا سماحة، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، الذي يُعرض عبر فضائية صدى البلد 2: إن إطلالتها وأزمة فستانها في حفل زفاف المطرب أحمد جمال وفرح الموجي لم تكن متعمدة، مؤكدة أنها لا تتعمد إثارة الجدل، مازحة بقولها: يا رب أفضل كده على طول بثير الجدل!، ولكن ما حدث معها كان أمرًا خارجًا عن إرادتها، ولم ترَ أن ما حدث يستدعي كل ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "عاوزة أقولهم يا جماعة أنا أتفه من كده بكتير.. مكبّرين الموضوع على الفاضي."

وأشارت رنا سماحة إلى أن والدتها كانت رافضة دخولها مجال الغناء وهي طفلة صغيرة، إذ كانت تملّ من المذاكرة خلال المرحلة الثانوية العامة وتهتم بالموسيقى بشكل كبير. موضحة أنها كانت متفوقة ومن أوائل الطلاب في المرحلة الابتدائية، لكنها بعد ذلك اكتشفت موهبتها في الموسيقى والمسرح والتمثيل.

واختتمت رنا سماحة حديثها قائلة إنها أيقنت بعد فترة أن الغناء هو موهبتها الأساسية، فبدأت والدتها تدعمها لتخوض التجربة، مؤكدة أن عائلتها هم أكثر الأشخاص الداعمين لها خلال مشوارها الغنائي، موجهة رسالة شكر لله عز وجل على وجودهم في حياتها.

