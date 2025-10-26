محمد عبد الجليل يكتب: الداخلية تحذر في رسالة حاسمة: لا للفتنة في المنيا.. خلاف "زواج عادي" يتحول إلى فخ لإسقاط "الوحدة الوطنية"!

الخلافات البسيطة بين الجيران، أصبحت "قنابل موقوتة" يحاول المتربصون بالبلاد تفجيرها لإشاعة الفوضى.

هذا ما كشفت عنه وزارة الداخلية بوضوح صارم، بعدما حاولت أصوات مشبوهة تحويل مشاجرة عائلية عادية في مركز بني مزار بمحافظة المنيا إلى فتنة طائفية بغيضة.

"خلاف عاطفي" يتحول لأداة تخريب!

الواقعة، التي بدأت في إحدى قرى بني مزار، لم تكن سوى مشاجرة عائلية تقليدية، سببها الأصيل هو ارتباط عاطفي لفتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى.

خلاف طبيعي يمكن أن يحدث في أي قرية أو شارع بين عائلتين من نفس الديانة أو من ديانات مختلفة، لكن المريب والمقلق، هو ما حدث فورًا على منصات التواصل الاجتماعي

فبمجرد وقوع المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة (وحتى بعد حبس الشاب المتسبب على ذمة القضية)، اندفع البعض بمحاولات خبيثة لـ "تضخيم" الواقعة وتصويرها بكونها صراعًا دينيًا أو اعتداءً طائفيًا ممنهجًا.



المشكلة لم تكن في الخلاف، بل في التوظيف الخبيث لهذا الخلاف من قبل من وصفتهم الداخلية بـ "المتربصين بالبلد"، الذين يبحثون عن أي شرارة بسيطة ليوقدوا بها نار الفتنة في بلد يعتز بوحدته الوطنية.

الصلح انتهى.. والتحذير بدأ!

المثير للسخرية أن العائلتين المتشاجرتين، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تصالحتا بالفعل في جلسة صلح عرفية سريعة، طبقًا للعادات والتقاليد الأصيلة التي تحكم القرى المصرية، لكن الأصوات المتربصة استمرت في العزف على وتر الفتنة وكأنها لم تسمع نداءات الصلح.



من هنا، جاء التحذير الحاسم من وزارة الداخلية: "وزارة الداخلية تحذر من محاولات البعض استغلال الواقعة للنيل من حالة الترابط الأخوي بين عنصري الأمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم حيالهم."

هذه ليست مجرد تصريحات، بل هي رسالة قوية وواضحة: لا مجال للعبث بوحدة الصف المصري. أي محاولة لاستغلال خلاف عادي، أو قصة ارتباط بين شاب وفتاة، أو مشكلة جيرة بسيطة، لزرع بذور الطائفية، ستواجه بحسم قانوني لا هوادة فيه.



الرسالة النهائية للمواطن المصري هي: كن يقظًا! لا تترك بلدك فريسة لمن يريدون الفوضى، ولا تسمح لمن يشيعون الفتنة باستغلال حكاية عائلية عادية لتحويلها إلى مؤامرة على الوطن، فالخطر الحقيقي ليس في الخلاف، بل فيمن يحاولون تحويله إلى سلاح هدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.