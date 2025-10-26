عضو تصديري الصناعات الغذائية: المكرونة المصرية تنافس بقوة في الأسواق الدولية

يحتفل العالم في الخامس والعشرين من أكتوبر من كل عام بـ“اليوم العالمي للمكرونة"؛ وهو يوم مخصص للترويج لثقافة المكرونة في مختلف البلدان، والتأكيد على أنها ليست مجرد طبق بسيط، بل عنصر غذائي يحمل تراثًا ثقافيًا وقيمة غذائية عالية.

صادرات المكرونة

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن المجلس، التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات مصر من المكرونة غير المطبوخة الخالية من البيض بنسبة 10% خلال أول 8 أشهر من 2024.طبقا لأحدث البيانات الصادرة عنه.

وأشارت الإحصائيات إلي أن صادرات مصر من المكرونة غير المطبوخة الخالية من البيض ارتفعت من 73 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2023 إلى 80 مليون خلال نفس الفترة خلال عام 2024

كما ارتفعت حجم صادرات مصر من المكرونة غير المطبوخة الخالية من البيض الي 144 ألف طن خلال الفترة من “يناير- أغسطس 2024” مقابل 111 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بنمو 29.7%.

صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن

فيما كشف تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تراجع صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن لتسجل 208 ملايين دولار خلال أول 8 شهور من العام الحالي

المكرونة المصرية تدخل المنافسة

وأكد أحمد السباعي، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية؛ أن المكرونة المصرية باتت تنافس بقوة في الأسواق الدولية بفضل الجودة العالية والمعايير العالمية للإنتاج.

وأشار في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال باليوم العالمي المكرونة إلى أنه في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية الجاهزة إقليميًا ودوليًا، يثبت قطاع المكرونة المصري قدرته على المنافسة، مستفيدًا من توافر خامات محلية وبنية تحتية صناعية متنامية

وقال إن صادرات المكرونة المصرية تشهد توجهًا قويًا نحو الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، مع طلب خاص من دول حوض النيل وبعض دول البحر الأحمر وبلدان شرق إفريقيا، ما يضع مصر في موقع ميزة جغرافية ولوجستية.

الصناعات الغذائية المكملة

وقال إن المكرونة تعد طبقًا رئيسًا للعديد من الشعوب، وهى من الصناعات الغذائية المكملة للأرز والخبز.

وأشار إلي أن صناعة المكرونة تعد صناعة فنية ؛ حيث أنها تتيح تصنيع أشكال متنوعة، منها التصنيع اليدوى والآلى، كما تتعدد أشكال وألوان طهيها، وتزايد استهلاكها فى مصر خلال السنوات الأخيرة.

قطاع المكرونة يمتلك كل شروط النجاح

وقال إن قطاع المكرونة يمتلك كل شروط النجاح من حيث توافر الخامات والبنية صناعية، فصلت عن اتساع السوق والأسواق التصديرية المتاحة.

وسجل حجم الإنتاج المحلى من المكرونة فى السوق المصرى، 1.5 مليون طن سنويًا، فضلا عن التطور المستمر فى الطلب الاستهلاكى بالسوق المصرى مع الزيادة السكانية الكبيرة بجانب تغير الأنماط الاستهلاكية فى مصر.

وتستهلك مصر كمية تتراوح بين 3.3 و3.6 مليون طن سنويًا من الأرز، أى بمعدل 30 كيلو جرامًا للفرد، بينما تستهلك من المكرونة نحو مليون طن أى بمعدل 10 كيلو جرامات لكل فرد سنويًا، وذلك طبقا لما أعلنته شعبة الحبوب باتحاد الصناعات في وقت سابق.

وعلى سياق آخر أكد السباعي أن تطوير المنتجات بما يلبي احتياجات الأسواق المختلفة هو خطوة أساسية لتعزيز الصادرات، حيث توفر الأسواق الجديدة فرصًا كبيرة للشركات المصرية لتعزيز تواجدها الدولي وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.

وأشار إلى نجاح المنتج المصري في تلبية الطلب المتزايد من الدول المجاورة في أفريقيا وآسيا. لافتا إلى أن السوق الأفريقية تحمل فرصًا واعدة يجب على الشركات المصرية استغلالها بفعالية. مشيرا إلى أن هناك إمكانيات ضخمة للشركات المصرية للتوسع في التصدير إلى الأسواق الأفريقية.

وأوضح السباعي أن مصر تمتلك قدرات هائلة للتوسع في أسواق جديدة، مثل أميركا اللاتينية، مشددا على ضرورة إجراء دراسات تفصيلية لفهم متطلبات هذه الأسواق وتقديم منتجات تتناسب مع احتياجاتها مشددا على ضرورة توفير سياسات مرنة وداعمة تسهل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، مضيفًا أن النجاح في التصدير يتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة كل سوق والعمل على تقديم حلول مبتكرة.

