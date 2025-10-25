بطاقة تأمين صحي مجانية لجميع أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء

أعلن الدكتور أيمن فرج البرديني، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، عن بدء توفير بطاقات تأمين صحي شامل لجميع أسر الشهداء والمصابين المدنيين، وذلك بشكل مجاني لضمان حصولهم على خدمة طبية متميزة ولائقة جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم أفضل أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين المدنيين.

وأكد “البرديني” أن المديرية بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي بشمال سيناء قد أنهت جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل البطاقات، داعيًا أسر الشهداء والمصابين المدنيين المدرجين بالقرارين الوزاريين الأول والثاني إلى سرعة التوجه إلى مقر التأمين الصحي بمستشفى العريش العام لاستلام كارت التأمين الصحي الخاص بهم.

ومن جانبه، صرح اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بأن هذا القرار يأتي في إطار الاهتمام الكبير والمستمر من الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم الدعم الكامل لأسر الشهداء والمصابين وذويهم، مشيرًا إلى أن الدولة تولي هذه الفئة أولوية خاصة في الحصول على جميع الخدمات الاجتماعية والطبية تقديرًا لتضحياتهم ودورهم الوطني.

وأضاف المحافظ أن هذا الإجراء يعكس الدور المجتمعي والوطني الذي تتبناه الدولة تجاه من قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مؤكدًا استمرار العمل على توفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لتخفيف الأعباء عن أسرهم وضمان حياة كريمة لهم.

