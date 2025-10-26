البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

سجلت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًّا في مؤشراتها خلال ختام تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بمشتريات المستثمرين المحليين والمؤسسات، ما يعكس حالة من التفاؤل النسبي في أداء السوق بعد موجة من التذبذب خلال الجلسات الماضية، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.738 تريليون جنيه.

أداء المؤشرات الرئيسية

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 38101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 46803 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 17215 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 4347 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 12263 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 16075 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3921 نقطة.

