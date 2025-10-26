وكيل التعليم بدمياط يتفقد امتحانات شهر أكتوبر

قام ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية موسعة اليوم لمتابعة سير امتحانات شهر أكتوبر للفصل الدراسي الأول بمدارس المرحلة الابتدائية بمدارس إدارة دمياط التعليمية وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية والتقييمية بكافة المراحل.

جولات لمتابعة سير امتحانات شهر أكتوبر للفصل الدراسي الأول بمدارس المرحلة الابتدائية

وشملت الجولة عددًا من المدارس التابعة لإدارة دمياط التعليمية، منها مدارس الإمام مالك الابتدائية المشتركة، وعمرو بن العاص الابتدائية المشتركة، والحزاوي الابتدائية المشتركة، حيث تابع وكيل الوزارة أداء الطلاب في امتحانات مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي.

وخلال جولته، حرص "عمارة" على تفقد الفصول أثناء سير الامتحانات، وتحدث مباشرة مع الطلاب للاطمئنان منهم على وضوح الأسئلة وجودة الطباعة وشمول الورقة الامتحانية لمفردات المنهج الدراسي المقرر. وقد أعرب الطلاب عن رضاهم الكامل عن مستوى الامتحان، مؤكدين أنه من صميم المقرر وسهل في مضمونه.

توجيهات بانضباط اللجان وتوفير بيئة مريحة للطلاب

وجّه وكيل الوزارة بضرورة الانضباط الكامل داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة التي تضمن للطلاب أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، مثمنًا جهود إدارات المدارس والمعلمين في تهيئة البيئة التعليمية والامتحانية المناسبة.

كما شدد "عمارة" على الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أهمية تقديم الدعم الكامل للطلاب، ومتابعة أعمال الامتحانات بشكل يومي لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

