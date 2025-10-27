الصناعات الغذائية تناقش نظام إدارة السلامة والصحة المهنية

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برنامجا تدريبيا تحت عنوان "نظام إدارة السلامة والصحة المهنيةISO 45001" عبر برنامج زووم، ويأتي ذلك في ضوء حرص الغرفة على رفع كفاءة العاملين بشركات أعضاء الغرفة.



وناقش هذا التدريب بعض المواضيع الهامة، مثل: "إنشاء نظام إدارة للصحة والسلامة المهنية بهدف تقليل الحوادث والإصابات وتحسين بيئة العمل، المراجع المعيارية، المصطلحات والتعاريف، تحدد العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على نظام السلامة، تحدد الأطراف المعنية واحتياجاتها، تحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات داخل النظام، تحديد الأهداف وخطط تحقيقها، التوثيق والمعلومات الموثقة، التواصل الداخلي والخارجي، التخطيط والسيطرة التشغيلية، التعامل مع التغييرات، التعاقدات والموردين، الاستعداد والاستجابة للطوارئ، التدقيق الداخلي، مراجعة الإدارة، وعدم المطابقة والإجراءات التصحيحية"

المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع الصادرات لـ4.6 مليار دولار

حققت صادرات الصناعات الغذائية طفرة قياسية غير مسبوقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بعدما تجاوزت حاجز 4.6 مليار دولار لأول مرة في تاريخ القطاع لهذه الفترة، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وجاء هذا الأداء القوي بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، أي بزيادة قدرها 368 مليون دولار.

وتعكس هذه القفزة الدور المتعاظم للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، حيث تمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، محتلة المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية غير البترولية خلال نفس الفترة.

تصدّرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 بقيمة صادرات بلغت 571 مليون دولار، محققة نموًا كبيرًا بنسبة 78% وزيادة قدرها 250 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وجاءت مركزات صناعة الكولا في المرتبة الثانية بقيمة 404 ملايين دولار بنسبة نمو طفيف 3% وزيادة 14 مليون دولار.

في المرتبة الثالثة جاءت زيوت الطعام بقيمة صادرات 285 مليون دولار مسجلة نموًا جيدًا بنسبة 41% وزيادة 83 مليون دولار.



وجاء السكر بقيمة 256 مليون دولار مسجلًا تراجعًا بنسبة 12% وانخفاضًا قدره 34 مليون دولار.



كما تراجعت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن بشكل ملحوظ إلى 208 ملايين دولار بانخفاض 39% أي أقل بنحو 131 مليون دولار.

أما المحضرات أساسها الحبوب فقد سجلت 224 مليون دولار بنسبة نمو 37% وزيادة 61 مليون دولار



وحققت الأغذية المحضرة للحيوان ارتفاعا ملحوظا بقيمة 183 مليون دولار بنسبة نمو 50% وزيادة 61 مليون دولار.



بلغت صادرات الخضروات المجمدة 180 مليون دولار بنسبة نمو طفيف بلغ 2% وزيادة 4 ملايين دولار



وحققت البطاطس المجمدة صادرات بقيمة 179 مليون دولار بنسبة نمو 20% وزيادة 30 مليون دولار.

وتراجعت صادرات العصائر إلى 166 مليون دولار بنسبة انخفاض 21% أي أقل بنحو 45 مليون دولار



وحققت محضرات الخضر نموا جيدا بقيمة 148 مليون دولار بنسبة 15% وزيادة 19 مليون دولار.



كما سجلت الشيكولاتة 151 مليون دولار بنسبة نمو قوي بلغ 38% وزيادة قدرها 42 مليون دولار.

وانخفضت صادرات الزيتون المخلل والمصنّع إلى 128 مليون دولار بنسبة تراجع 16% أي أقل بنحو 24 مليون دولار



وحققت الخمائر نموا جيدا بقيمة 130 مليون دولار بنسبة 26% وزيادة 27 مليون دولار.



فيما تراجعت صادرات المحضرات الغذائية المتنوعة إلى 111 مليون دولار بنسبة انخفاض 20% أي أقل بنحو 28 مليون دولار.

