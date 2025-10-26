محسن البطران رئيسا للجنة الزراعة.. وأبو الفتوح وعبد النبي وكيلين

أسفرت انتخابات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن انتخاب النائب محسن البطران، رئيسا للجنة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، كما أسفرت اللجنة عن انتخاب النائب جمال أبو الفتوح وكيل أول، وانتخاب محمد علاء عبد النبى وكيل ثاني، وانتخاب محمد ابراهيم شعيب أمين سر اللجنة.

وكان المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، دعا اللجان النوعية بالمجلس، للانعقاد فى مقر كل لجنة لانتخاب هيئات مكاتبها.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية للمجلس اليوم، وذلك بعد رفع الجلسة الأولى لمنح الأعضاء فرصة لمراجعة رغباتهم بشأن قوائم تشكيل اللجان النوعية في المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وتجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لانتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، ثم يعقد المجلس جلسة أخرى لإعلان نتائج انتخابات اللجان بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفي ضوء ذلك سيتم انتخاب 56 مقعدا في هيئات مكاتب اللجان النوعية، تمثل 14 رئيس لجنة، و28 وكيلا، و14 أمين سر.

