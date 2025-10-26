أجهزة الأمن تكشف حقيقة فيديو تضرر شخص من سيدة اعتدت عليه بالسب في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام إحدى السيدات بالتعدى عليه بالسب والتلويح له بإشارات خارجة بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 سبتمبر الماضى تضرر أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) من إحدى السيدات (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) لتعديها عليه بالسب وإتلاف هاتفه المحمول على إثر مشادة كلامية بينهما حول أولوية استخدام إحدى ماكينات الصرافة، توجهت على إثرها المشكو فى حقها إلى قسم شرطة النزهة واتهمت الآخر بالتعدى عليها بالسب لذات الخلاف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.

