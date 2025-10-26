الأحد 26 أكتوبر 2025
حوادث

التحقيقات تكشف كواليس العثور على جثة سائق داخل مسكنه بالجيزة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة إنهاء سائق حياته داخل مسكنه في الجيزة، وأمرت النيابة بعرض جثة المتوفي على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة. 

 

وأفادت التحقيقات الأولية أن السائق أنهى حياته داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، واستمعت النيابة لأقوال أسرة المتوفى للوقوف على ملابسات الحادث، ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته. 

 

العثور على جثة شخص بالجيزة 

 

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة سائق، تبين من خلال الفحص والتحريات، أنه أنهى حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية.


وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

