التحقيقات تكشف كواليس العثور على جثة سائق داخل مسكنه بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة إنهاء سائق حياته داخل مسكنه في الجيزة، وأمرت النيابة بعرض جثة المتوفي على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة.

وأفادت التحقيقات الأولية أن السائق أنهى حياته داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، واستمعت النيابة لأقوال أسرة المتوفى للوقوف على ملابسات الحادث، ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته.

العثور على جثة شخص بالجيزة

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة سائق، تبين من خلال الفحص والتحريات، أنه أنهى حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية.



وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.