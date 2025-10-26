الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الفنزويلي يطلب من المحكمة العليا سحب جنسية زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز

رئيس فنزويلا،فيتو
رئيس فنزويلا،فيتو

 قدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو طلبا رسميا إلى المحكمة العليا في البلاد لسحب جنسية زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز.

ووفقًا للرئيس، فإن لوبيز روج لغزو عسكري وحصار اقتصادي ضد الدولة الكاريبية. 

وبحسب بيان صادر عن نائبة الرئيس، ديلسي رودريجيز، يستند الطلب إلى المادة 130 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وجاء في البيان: "ستتخذ وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لشؤون الهجرة واللجوء الإجراءات اللازمة فورًا، وفقًا للإجراءات ذات الصلة، لإلغاء جواز سفر الشخص المذكور".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي الدولة الكاريبية جمهورية فنزويلا فنزويلا

مواد متعلقة

هل اقترب الغزو؟.. واشنطن تنشر حاملة طائرات قرب فنزويلا

مسئولون أمريكيون يكشفون خطة ترامب لضرب فنزويلا والأماكن المستهدفة

أخبار مصر: مفاجأة من ساويرس عن محمد سلام، صدمة عن السجل الجنائي لمرشح الفيوم المنتحل صفة طبيب، غزو أمريكي وشيك لـ فنزويلا

الأكثر قراءة

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح بلدي والبلح الأحمر

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أخبار مصر: الصحة تعلن عدد ضحايا حادث طريق السويس، رسالة وزير الرياضة للزمالك، ترامب يمهل حماس 48 ساعة، رد قاس من صلاح على روني

حالة الطرق اليوم، اختناقات مرورية بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة الكبرى

بدء التوقيت الشتوي، تأخير الوقت في أوروبا ولبنان ساعة واحدة

ذكرى حادث المنشية، الشرارة التي أنهت زمن "التفاهم المستحيل" بين الدولة والإخوان ‏

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح بلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads