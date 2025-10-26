الرئيس الفنزويلي يطلب من المحكمة العليا سحب جنسية زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز

قدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو طلبا رسميا إلى المحكمة العليا في البلاد لسحب جنسية زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز.

ووفقًا للرئيس، فإن لوبيز روج لغزو عسكري وحصار اقتصادي ضد الدولة الكاريبية.

وبحسب بيان صادر عن نائبة الرئيس، ديلسي رودريجيز، يستند الطلب إلى المادة 130 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وجاء في البيان: "ستتخذ وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لشؤون الهجرة واللجوء الإجراءات اللازمة فورًا، وفقًا للإجراءات ذات الصلة، لإلغاء جواز سفر الشخص المذكور".

