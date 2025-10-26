الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

برشلونة
برشلونة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد لمتابعة مباراة الكلاسيكو الأولى في موسم 2025-2026 بين ريال مدريد وبرشلونة.

ويحل برشلونة ضيفا أمام ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بالدي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، جول كوندي.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيران توريس، لامين يامال

ويستمر غياب النجم البرازيلي رافينيا عن قائمة برشلونة، بسبب عدم جاهزيته لخوض اللقاء.

بينما ضمت القائمة الفرنسي جوليس كوندي، رغم تعرضه للإصابة واحتمالية غيابه عن المباراة.

قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد 

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني – دييجو كوشين – إيدير آلاير.

خط الدفاع: ألخياندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جيرارد مارتين – جول كوندي – إريك جارسيا – جوفري تورينتس – تشافي إسبارت.

خط الوسط: بيدري جونزاليس – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – درو فيرنانديز

خط الهجوم: فيران توريس – لامين يامال – ماركوس راشفورد – روني باردجي - أنطونيو فيرنانديز.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة السادسة والربع مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مواجهات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

فيما يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف ريال مدريد بفارق نقطتين، ويملك 22 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة، فيما خسر لقاء واحد.

ويأتي برشلونة من فوز كبير بدوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري، وريال مدريد حقق فوزًا على حساب يوفنتوس بهدف دون مقابل.

نتائج كلاسيكو الأرض الموسم الماضي

وتغلب برشلونة على ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، بنتيجة 4-0، وبنتيجة 4-3.

وفي كأس السوبر الإسباني تفوق برشلونة على ريال مدريد بخماسية لهدفين، وفي نهائي كأس ملك إسبانيا فاز فريق فليك أيضًا، وكان ذلك بنتيجة 3-2.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو كلاسيكو الارض الدوري الإسباني الليجا ريال مدريد و برشلونة ريال مدريد ضد برشلونة ريال مدريد أمام برشلونة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مباراة ريال مدريد امام برشلونة برشلونة ضد ريال مدريد برشلونة أمام ريال مدريد برشلونة وريال مدريد

مواد متعلقة

غياب رافينيا، فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد

ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة وغياب نجميه

شخصيته صارمة، الكشف عن حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

اعتقال امرأة إسبانية متهمة بسرقة منزل أسطورة ريال مدريد

الأكثر قراءة

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

كريم إبراهيم يكتب.. من يحمي "باربيتو" في اتحاد كرة اليد

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

"ڤاليو" و"أمازون مصر" توقعان اتفاقية تجارية تستهدف تقديم حلول تمويلية

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بالتحقيق في أحداث قرية الجلف بالمنيا

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

من الكتاب والسنة، أدعية الصباح التي يمكن ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية