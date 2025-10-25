وزير الإسكان يتفقد سير العمل في "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في الحى السكني الخامس (جاردن سيتي الجديدة) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والتشطيبات الجارية، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز العاصمة.

وحرص وزير الإسكان على متابعة التقدم في أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع والتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، حيث تابع الوزير خلال الجولة الموقف التنفيذي للوحدات السكنية والفيلات، والموقع العام المسطحات الخضراء والجزر الخاصة بالطرق وأعمال الزراعة، ومراجعة أعمال الواجهات والإضاءة للعمارات.

ووجه الوزير بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية بالمشروع على أعلى مستوى من التشطيبات النهائية وتنسيق الموقع، والانتهاء من أعمال المسطحات والجزر والطرق وأعمال الزراعة.

جدير بالذكر أن مشروع جاردن سيتي الجديدة R5، هو مشروع سكنى متكامل على مساحة حوالى 900 فدان ويشتمل على مناطق خدمات يومية ومستشفيات ومدارس ونادى ودور عبادة وجامعة، ووحدات سكنية وتجارية كاملة التشطيب.

عقب اجتماعه مع الشركات المنفذة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الأخيرة بمشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والتي تجاور المتحف القومي للحضارة المصرية وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، يرافقه رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولو وزارة الإسكان.

وفي بداية الجولة، تابع المهندس شريف الشربيني، أعمال التشطيبات لبوابات الدخول والخروج لمشروع حدائق تلال الفسطاط، والاعمال الجارية بالقطاع الثالث للمشروع، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقة في أسرع وقت، موجها باستمرار الاهتمام.

واستكمل المهندس شريف الشربيني، جولته بتفقد مختلف مكونات المشروع ومنها: منطقة التلال وتم متابعة سير العمل بها وبالمنطقة التراثية ومنطقة النهر، حيث يضم المشروع منطقة التلال والوادى: وتنقسم منطقة التلال إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة بحيث تجعل من قمة التلال مطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم "تلة القصبة" المنشأة على مساحة 13000م2 ( فندق سياحي – مباني خدمية – مواقف سيارات – بحيرة صناعية ) ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلال، و"تلة الحفائر" الجاري العمل بها لتصبح المنطقة مزارا أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فدانا للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، مع إنشاء ممشى بطول 1كم بارتفاع 1,5 متر عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية ( الحفائر ) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام لاستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، فيما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومبانى للزوار ومطاعم وبرجولة خشبية تطل على البحيرة، كما تابع المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحوية من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة موقف الأعمال بمنطقة الأسواق والتي تتضمن منطقة تجارية بمساحة 60000 م2 الهدف منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل وتتكون من (19 محلا تجاريا - أماكن انتظار سيارات - بحيرة صناعية - مساحات زراعية - فندق 3 نجوم).

