أسعار الدواجن بمحافظة البحيرة اليوم السبت (فيديو)

ننشر أسعار الدواجن بـ محافطة البحيرة اليوم السبت، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار.





ويسجل كيلو الدواجن البيضاء متوسط سعر 70جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 100 إلى 105 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 60 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 130 جنيهًا للكيلو الواحد.





كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 125 للكيلو الواحد والرومي الاسمر 155 جنيها والأبيض 140 للكيلو الواحد والبط السوداني 130 جنيها والبط الفرنساوي 100 جنيهًا والبط المولار 100 جنيها للكيلو الواحد والمسكوفي 120 جنيهات، وسجلت ايضا الأرانب 130 جنية وكيلو البانية بسعر 160 وأجنحة الدواجن بسعر 35 جنيها والكبد والقوانص 100 وزوج الحمام بسعر 170 جنيه.

وأكد مالك أحد محال الدواجن بالبحيرة أن الأسعار شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاض ملحوظ في بعض الأنواع واستقرار في الآخر، لافتا إلى أن الانخفاض في الأسعار بالفترة الحالية نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة.

