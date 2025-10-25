السبت 25 أكتوبر 2025
استئناف الإسكندرية تؤيد حبس أم ألقت بابنائها من أعلى كوبري العامرية

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية تأييد الحكم على أم ألقت بطفليها من أعلى كوبري العامرية غرب الإسكندرية، وذلك بالسجن المشدد 6 سنوات، بعد أن وجهت المحكمة للمتهمة ص.ا.خ تهمة الشروع في قتل أبنائها، بنت وولد.

وجاء قرار المحكمة في القضية التي تم تداولها برقم 3344 لسنة 2025 جنايات العامرية ثان، والمقيدة برقم كلي 1176 لسنة 2025 نيابات الدخيلة كلي.

كان قد فوجئ أهالي العامرية بسقوط طفلين من أعلى كوبري غرب الإسكندرية، ويُعتقد أن أمهما قامت بإلقائهما، وجرى نقل الأطفال إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم.

وكان قسم العامرية قد تلقى بلاغًا بسقوط طفلين من أعلى كوبري العامرية، وتمكن الأهالي من منع الأم من إلقاء نفسها.
وتوجهت قوة من القسم إلى مكان البلاغ بصحبة سيارات الإسعاف.

وأدلت المتهمة خلال التحقيقات بأقوال متضاربة حول الواقعة وزوجها وأسباب ما قامت به وحياتها الخاصة.

وقال محمود عبد ربه، محامي المتهمة، إنه لم يتبقَ غير اللجوء إلى محكمة النقض، خاصة مع تقدمه بصدور قرار الطب النفسي، وصدور قراره بالتأكيد على إصابتها باكتئاب حاد، ومن ضمن عوارضه الميل للانتحار وأذى الآخرين، لافتًا إلى أنها تُعالج نفسيًا منذ عدة أشهر ولديها أمراض نفسية من بينها الاكتئاب، لافتًا إلى أن ابنتها الأخرى أكدت خلال التحقيقات تعاطيها لأدوية مختلفة.

وهو ما لم تأخذ به المحكمة، وأصدرت حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات للشروع في قتل أبنائها.

