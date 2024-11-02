هل يتيح بنك القاهرة سحب الحوالة من ماكينات الصراف الآلي؟

يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة حول إمكانيه سحب الحوالة من ماكينات الصراف الآلي.

ويسعى بنك القاهرة لتقديم خدمات جديدة ومتنوعة تناسب متطلبات عملائه، وتجذب شرائح عديدة له خلال الفترة الحالية، ولعل من تلك الخدمات إمكانية استلام العملاء الحوالات من الخارج عبر خدمة الموبايل كاش في بنك القاهرة.

سحب الحوالة من ماكينات بنك القاهرة

وأوضح البنك أنه يمكن حاليا لعملاء بنك القاهرة سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، أو التي تحمل شعار شبكة ميزة أو من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية.