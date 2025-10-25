السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد مكي خارج ماراثون رمضان 2026

أحمد مكي، فيتو
أحمد مكي، فيتو

تأكد خروج أحمد مكي من سباق دراما رمضان المقبل. حاول مكي خلال الفترة الماضية الاستقرار على عمل فني يخوض به ماراثون دراما 2026، ولكن أسبابا عديدة حالت دون ذلك، وتأكد غيابه بشكل نهائي.

كان مكي خاض بطولة مسلسل "الغاوي" في الموسم الرمضاني 2025، ولكن لم يحقق النجاح المتوقع ولم يظهر في قوائم الأكثر مشاهدة

ويبدو أن مكي يجد صعوبة في العثور على فكرة درامية مبتكرة تعيده إلى بؤرة النجاح منذ الانتهاء من أجزاء مسلسل "الكبير". ويعتبر مسلسل “الكبير” من أبرز المسلسلات الكوميدية خلال الفترة الماضية منذ تقديم الجزء الأول منه عام 2011 وحتى الجزء الثامن 2024.

يذكر أن مكي بعيد أيضا عن السينما منذ 12 عامًا وتحديدا منذ فيلم سمير أبو النيل الذي لم ينجح تجاريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد مكي الغاوى مسلسل الكبير
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

مستعدون للوقوف مع إخواننا المصريين، ملياردير إماراتي: مصر لها فضل كبير على دول الخليج (فيديو)

طلاب يتلقون الدروس فوق سطح أحد المباني ومحافظ الشرقية يتدخل (صور)

أبرز طلبات دفاع المتهمين في أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

خدمات

المزيد

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرز 10 معلومات عن مسجد إبراهيم الدسوقي في ذكرى مولده

حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ الإفتاء تحذر من الرشوة المحرمة

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية