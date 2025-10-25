أحمد مكي خارج ماراثون رمضان 2026

تأكد خروج أحمد مكي من سباق دراما رمضان المقبل. حاول مكي خلال الفترة الماضية الاستقرار على عمل فني يخوض به ماراثون دراما 2026، ولكن أسبابا عديدة حالت دون ذلك، وتأكد غيابه بشكل نهائي.

كان مكي خاض بطولة مسلسل "الغاوي" في الموسم الرمضاني 2025، ولكن لم يحقق النجاح المتوقع ولم يظهر في قوائم الأكثر مشاهدة

ويبدو أن مكي يجد صعوبة في العثور على فكرة درامية مبتكرة تعيده إلى بؤرة النجاح منذ الانتهاء من أجزاء مسلسل "الكبير". ويعتبر مسلسل “الكبير” من أبرز المسلسلات الكوميدية خلال الفترة الماضية منذ تقديم الجزء الأول منه عام 2011 وحتى الجزء الثامن 2024.

يذكر أن مكي بعيد أيضا عن السينما منذ 12 عامًا وتحديدا منذ فيلم سمير أبو النيل الذي لم ينجح تجاريا.

