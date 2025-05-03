أم هالة بطلة فيديو كليب أحمد مكي.. ابتسامتها العريضة جذبت قلوب المشاهدين.. وهذه قصة حياتها في الدرب الأحمر (فيديو)

منطقة الدرب الأحمر هى منطقة غنية بالتراث والثقافة المصرية الإسلامية القديمة، يأتي إليها الزوار من كل أنحاء العالم، ليتعرفوا على المصريين وطباعهم الودودة عن كثب، نظرا إلى أنها منطقة سكنية تقع وسط تلك المناطق الأثرية، ومن ضمن هؤلاء المصريين امرأة ودودة ترحب بكل من يزورها تدعى عطيات "أم هالة" تسكن بشارع باب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر منذ زمن طويل، لديها أربعة أبناء هالة وسمر ومحمد وسيد أنجبتهم بهذه المنطقة

فى بداية حياتها تزوجت فى شقة بمنطقة البساتين بها غرفتان ومنوران اعتادت أن تربى بها الطيور، ولكن بعد فترة وجيزة انتقلت إلى مكانها الحالى بمنطقة الدرب الأحمر، وبمرور الوقت أحبت المكان ثم تعلقت به حتى توفى زوجها، وأصبحت تسكن وحيدة بشقتها، ولكنها تأنث بمن يزورها مثل أولادها وأحفادها، وزوار المنطقة الذين عرفوها بمرور الوقت وأصبحوا يترددوا عليها، أمنيتها هي زيارة بيت الله الحرام وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

كواليس مشاركة "أم هالة" فى عمل أحمد مكى وحكيم

طلب الفنان أحمد مكى من أم هالة أن تشاركه فى تصوير عمله الفنى وهو الفيديو الكليب الملقب ب "وقفة ناصية زمان" فوافقت وظهرت وهي تجلس بجانبه على اليسار بينما تجلس جارتها على يمينه وهى تطعم البط، بدت أم هالة فى الفيديو سعيدة بابتسامة عريضة كما يعتادها الناس دائما.

اتفق أحمد مكى على التصوير مع أم هالة فى نفس اليوم ثم أكمل تصويره بمنطقة أخرى وأخذها معه بالإضافة إلى المطرب حكيم الذي طلب منها أن تقوم بالتصوير معه فى منطقة مقابر فى مشهد صغير، وهي تسير خلف الجموع.

قصة العمل الفني الذي شاركت فيه أم هالة

يهدف العمل الفني الذي قام به أحمد مكى "وقفة ناصية زمان" الى استعادة الأخلاق التي كانت تتميز بها أخلاق الحارة والشارع المصرى قديما حيث كانت تملؤها الود والتراحم واحترام بعضهم البعض، فكانت هذة الأجواء دائما ما تبعد عنهم الشعور بالغربة وتعلي من قيم الألفة فى المكان، هذه المشاعر لا تزال موجودة ولكنها بحاجة إلى من يسلط الضوء عليها وهذا ما حاول أحمد مكى القيام به من خلال عمله.

باب الوزير ومنطقة الدرب الأحمر

شارع باب الوزير هو أحد الشوارع بمنطقة الدرب الأحمر، وسمي بشارع باب الوزير لأنه كان أحد أبواب القاهرة التاريخية الذى أنشأه صلاح الدين، وفتحه الوزير نجم الدين محمود، فى عهد الملك المنصور أبو بكر بن محمد بن قلاوون في سنة 842 هـ/1341 ولذلك عرف باسم "باب الوزير".

أما عن منطقة الدرب الأحمر فهي من أقدم المناطق بالقاهرة التاريخية ، بدأت نشأتها فى عهد الفاطميين، وتنقسم الى ثلاث مناطق أولها يعرف بالخيامية، ووسطها يعرف بالمغربلين، وآخر الشارع يعرف باسم السروجية وتضم المنطقة حوالى 65 أثرا إسلاميا.

نجيب وارتباطه بالقاهرة القديمة

مثلت منطقة الدرب الأحمر والقاهرة القديمة مصدر فخر وإلهام لدى الأدباء مثل نجيب محفوظ حيث نص خطابه اثناء استلامه جائزة نوبل على "أنا ابن حضارتين شكلتا في مرحلة معينة من التاريخ زواجًا سعيدًا. أولها عمرها سبعة آلاف سنة، وهى الحضارة الفرعونية؛ والثاني: ألف وأربعمائة سنة، وهو الإسلامي."

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