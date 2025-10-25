رقم قياسي لـ باد باني في جوائز Latin Billboards

حقق المغني الشاب باد باني، رقما قياسيا جديدا في جوائز Latin Billboards، بعد فوزه بجائزة "فنان العام" أول أمس.

وأصبح باد باني، أول شخص في التاريخ يفوز بجائزة "فنان العام" في حفل توزيع جوائز بيلبورد اللاتينية لعام لست سنوات متتالية.

باد باني يفوز بـ 11 جائزة في حفل Latin Billboards

فاز المغني البورتوريكي "باد باني"، بـ ١١ جائزة في حفل Latin Billboards لعام ٢٠٢٥، والذي أقيم أول أمس، بحضور عدد كبير من نجوم الغناء.

وحصد باد باني ١١ جائزة جاءت كالتالي:ـ

- أفضل فنان لاتيني في القرن الحادي والعشرين

- فنان العام

- أفضل فنان لاتيني عالمي في قائمة ٢٠٠ فنان لاتيني

- أفضل أغنية لاتينية للعام (DTMF)

- أفضل فنان أغاني لاتينية للعام (ذكور)

- أفضل أغنية متاحة عبر الإنترنت للعام (DTMF)

- أفضل ألبوم لاتيني للعام

- أفضل فنان ألبومات لاتينية للعام (ذكور)

- أفضل فنان إيقاع لاتيني للعام (فردي)

- أفضل أغنية إيقاع لاتيني للعام (DTMF)

- أفضل ألبوم إيقاع لاتيني للعام

ويأتي فوز باد باني، وسط موجه من الانتقادات والهجوم عليه، بعد اختياره لإحياء حفل استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول ـ Super Bowl.

اتحاد كرة القدم واختيار باد باني

علق لأول مرة اتحاد كرة القدم الأمريكي، علي الانتقادات التي وجهت للاتحاد بعد اختيار المغني اللاتيني “باد باني”، لإحياء حفل استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول ـ Super Bowl.

وقال مفوض اتحاد كرة القدم الأمريكي في تصريحات صحفية: “لستُ متأكدًا من أننا اخترنا فنانًا دون أن نواجه بعض الانتقادات أو ردود الفعل السلبية.. من الصعب جدًا القيام بذلك عندما يكون لديك مئات الملايين من المشاهدين.. نحن واثقون من أنه سيكون عرضًا رائعًا، إنه يفهم المنصة التي يقدّم عليها، وأعتقد أنها ستكون لحظة مثيرة وموحّدة، إنه أحد أبرز وأشهر الفنانين في العالم، هذا ما نسعى إلى تحقيقه.. إنها منصة مهمة لنا.. إنها عنصر مهم في قيمة الترفيه”.

دونالد ترامب عن اختيار باد باني لإحياء حفل Super Bowl: أمر سخيف للغاية

كذلك علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علي اختيار المغني "باد باني"، لإحياء حفل استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول ـ Super Bowl.

وقال دونالد ترامب، خلال ظهوره في برنامج "جريج كيلي ريبورتس" على قناة نيوز ماكس، عن اختيار باد باني لإحياء Super Bowl: "اختار اتحاد كرة القدم الأمريكية أرنب "باد باني" أو أيًا كان اسمه.. هذا الرجل الذي يكره شرطة الهجرة والجمارك، لا يحبك، يتهم كل ما لا يحبه بالعنصرية.. في الحقيقة، لم أسمع به من قبل.. لا أعرف من هو.. لا أعرف لماذا يفعلون ذلك.. إنه لأمرٌ جنوني.. ثم يُلقون باللوم على مُروّجٍ استعانوا به لجذب الترفيه - أعتقد أن هذا أمرٌ سخيفٌ للغاية".

باد باني يعلق على اختياره لإحياء حفل Super Bowl

تحدث المغني باد باني، عن اختياره لإحياء حفل ما بين الشوطين Super Bowl، لعام 2026.

وقال باد باني في أول تصريح له: "ما أشعر به يتجاوز ذاتي.. إنه لمن سبقوني وركضوا مسافات طويلة لأتمكن من تسجيل هدف... هذا من أجل شعبي، وثقافتي، وتاريخنا.. سأتحدث إلى جدتي عن تقديمي عرض استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول".

رسميا، باد باني يحيي حفل Super Bowl لعام 2026

وأعلن رسميا دوري كرة القدم الأمريكية، اختيار المغني باد باني، لتقديم حفل ما بين الشوطين Super Bowl، لعام 2026.

ونشر باد باني، مقطع فيديو قصيرا، وصلت مدته لـ ٢٦ ثانية، عبر صفحته الرسمية على موقع “إكس”، يتضمن إعلان اختياره لتقديم حفل Super Bowl.

وجاء ذلك الإعلان، بعد التقارير التي أفادت بفشل المفاوضات بين دوري كرة القدم الأمريكية، والنجمة تايلور سويفت، لتقديم حفل Super Bowl.

السوبر بول الأمريكي

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

