ليلى علوي: فخورة بأحمد مالك "ابننا" وشرف السينما المصرية بحصوله على جائزة أفضل ممثل بمهرجان الجونة

عبّرت الفنانة ليلى علوي عن فخرها وسعادتها بفوز الفنان أحمد مالك بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الثامنة، مؤكدة أن فوزه يمثل فخرًا للسينما المصرية، قائلة:"أول ممثل مصري يحصل على الجائزة.. ابننا ونفرح له أكيد".

وأوضحت خلال تصريحات لها مع الإعلامية لميس الحديدي بقناة “النهار”، أن لجنة التحكيم ناقشت كثيرًا في فئة التمثيل، مشيرة إلى أن أغلب الأفلام المشاركة كانت تركز على الأدوار الرجالية، مضيفة:"كنا مختلفين في وجهات النظر بين الممثل والممثلة، لأن معظم السيناريوهات كانت عن الرجل، وكان عندنا ثلاثة أفلام نسائية فقط مهمة، وده خلانا ندور كتير ونفكر أكتر."

تحديات رئاسة لجنة التحكيم

وتحدثت ليلى علوي عن تجربة رئاستها للجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، مشيرة إلى أن الصعوبة لم تكن في عدد الأفلام، بل في تنوع الثقافات والخلفيات الفنية بين الأعضاء، قائلة:"المشقة مش في عدد الأفلام، لكن في اختلاف جنسيات أعضاء لجنة التحكيم، وحتى الأفلام نفسها من بلدان وثقافات مختلفة، والوصول لحالة من التوازن كان تحديًا كبيرًا."

