محمد عبد الجليل يكتب: كيف تحول "النقيب الشبح" إلى "تاجر هيروين" ليصطاد أخطر ديلر في الجيزة؟ رئيس المحكمة يُسقط دفاع "تاجر الموت" بجملة واحدة.. والمؤبد هو الثمن!

في مشهد لا يقل إثارة عن أفلام الأكشن البوليسية، أسدل الستار في محكمة جنايات الجيزة على قصة سقوط أحد أباطرة الهيروين، في عملية استخباراتية محكمة قادها ضابط تنكر ببراعة، ليُسقط المتهم في قبضة العدالة وحكم المؤبد.

الفصل الأول: اختراق "عالم الظل"

كانت المعلومات السرية كـ "وميض البارود" تصل إلى النقيب "عبد العزيز فهمي"، مفتش مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تشير إلى نشاط إجرامي يديره المتهم "محيي الدين جابر" في دائرة قسم الهرم.

المستشار أيمن عبد الحكم

لم يكن صيد "تاجر الكيف" سهلًا؛ فهو لا يتعامل إلا مع "خواص الخواص"، هنا، أطلق النقيب خطة “النقيب الشبح”، تحول الضابط إلى شخصية رجل أعمال مشبوه، يرتدي ملابس فاخرة تحمل علامات زمن الصفقات الكبرى، ويستغل صوته الهادئ ونظراته الثاقبة لزرع الثقة.

تواصل مع المتهم عبر وسيط، مطلقًا "طعم" الصفقة: رغبته في شراء كمية هائلة من الهيروين بقصد "إعادة البيع".

اعتمد الضابط على مفردات عالم المخدرات المتفق عليها، وناقش أدق تفاصيل الأسعار ونقاء المادة، ليقنع المتهم بأنه "لاعب قديم" في السوق.

بهذه الحنكة، تمكن من كسب ثقة المتهم وإقناعه بـ "اطمئنان المعاملة"، ليتم تحديد موعد اللقاء قرب الهرم، حيث تترصده أعين القانون.

الفصل الثاني: لحظة التلبس والقبض عليه!

في الموعد المحدد، وعندما وصل المتهم "محيي الدين" حاملًا حقيبته البلاستيكية السوداء التي تحوي كمية 311.47 جرامًا من الهيروين وسلاحًا ناريًا، أدرك الضابط "الشبح" أن اللحظة حانت.

بمجرد أن عرض المتهم البضاعة، تحول "تاجر الكيف" المزيف إلى ضابط المباحث القوي، معلنًا عن هويته، حاول المتهم المقاومة وسحب سلاحه، لكن يقظة النقيب ورجاله كانت أسرع.

شهادة الضابط في المحكمة كشفت كيف أن المتهم أدرك اللعبة متأخرًا، حينما واجه بـ "دليل التلبس" الذي أفشل خطة "الهروب اللحظي" التي كان يظن أنه سيقوم بها.

الفصل الثالث: حنكة المستشار "أيمن عبد الحكم" وتفنيد الدفوع!

أمام محكمة الجنايات، حاول دفاع المتهم النفاذ من "مصيدة القانون"، مستخدمًا الدفوع التقليدية حول بطلان القبض والقصور في التحقيقات. لكن، رئيس محكمة الحيزة دائرة الهرم، المستشار "أيمن محمد عبد الحكم"، قاد الدفة بحكمة قانونية بارعة.

في تفنيده لدفوع الدفاع، أعلن المستشار أن: "الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو محض افتراض واهٍ لا سند له من الواقع".

وأكدت هيئة المحكمة أن التهمة ثابتة ثبوت اليقين، وأن وقائع التلبس ثابتة بشهادة الضابط الذي قام بالاختراق والضبط، وأن إقرار المتهم بـ "التجارة" في المخدرات، رغم إنكاره للمبرر، كان كافيًا لتفنيد دفوع الدفاع بالكامل.

وأوضح الحكم أن إجراءات الضبط قد تحققت في حالة تلبس "مشهودة ومحقة"، وأن المحكمة مطمئنة لكافة الأدلة التي قدمها ضابط الواقعة. ليختتم المستشار "عبد الحكم" الفصل الأخير، بإصدار الحكم الرادع: "السجن المؤبد وتغريم المتهم خمسمائة ألف جنيه"، مغلقًا ملف إمبراطورية الهيروين، في الجيزة.

