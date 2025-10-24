الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ يلتقي العاملين بالأمانة العامة

التقى المستشار الدكتور أحمد عبد الغني، عقب تسلّمه مهام عمله أمينًا عامًا لمجلس الشيوخ، بالعاملين بالأمانة العامة بالمجلس.

أهمية العمل بروح الفريق الواحد

وخلال اللقاء، أكد المستشار "عبد الغني" أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وضرورة استمرار تطوير الأداء الإداري والفني، معربًا عن ثقته في كافة العاملين بالأمانة في بذل أقصى جهدهم لتعزيز دور المجلس في خدمة قضايا الوطن.

من جانبهم، رحّب العاملون بالأمين العام الجديد، متمنين له التوفيق والسداد في مهامه، ومؤكدين استمرارهم في العمل بكل إخلاص وتفانٍ ليظل مجلس الشيوخ في مكانته البرلمانية المتميزة كما هو العهد دائمًا.

جولة تفقدية شملت أروقة المجلس

وعقب اللقاء، قام الأمين العام بجولة تفقدية شملت أروقة المجلس وعددًا من قاعات اللجان، اطمأن خلالها على جاهزية المقر وترتيبات الجلسة، وكذلك ترتيبات إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية و(14) لجنة، بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، موجّهًا بضرورة توفير كل سبل الدعم الفني واللوجيستي لضمان سير العمل بكفاءة وانضباط.

