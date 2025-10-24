ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الإنشائية بالتجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الإنشائية بأسلوب "المغافلة" بمنطقة التجمع الأول.

سرقة المواقع الإنشائية بالتجمع الأول

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بضبط 4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية – لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الإنشائية بأسلوب "المغافلة" بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن المتهمين ارتكبوا 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الجرائم، وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتهم "سيئة النية"، وهي صاحبة مخزن خردة مقيمة بمحافظة سوهاج، وتم ضبطها وبحوزتها المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

