الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الإنشائية بالتجمع الأول

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الإنشائية بأسلوب "المغافلة" بمنطقة التجمع الأول.

سرقة المواقع الإنشائية بالتجمع الأول

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بضبط 4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية – لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الإنشائية بأسلوب "المغافلة" بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن المتهمين ارتكبوا 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الجرائم، وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتهم "سيئة النية"، وهي صاحبة مخزن خردة مقيمة بمحافظة سوهاج، وتم ضبطها وبحوزتها المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة المواقع الإنشائية بالتجمع الأول سرقة المواقع الإنشائية بالتجمع سرقة المواقع الإنشائية المواقع الإنشائية بالتجمع الأول المواقع الإنشائية بالتجمع التجمع الأول التجمع

مواد متعلقة

الكشف عن تفاصيل جديدة في واقعة سرقة كيلو دهب من فيلا بالتجمع

السيطرة على حريق سيارة ملاكي تسبب في شلل مروري بالتجمع الأول

الأكثر قراءة

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد بدر بمحافظة السويس (بث مباشر)

تفاصيل طرح فيلات مارينا بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون وارتفاع الخيار والفلفل

تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

الطب البيطري يكشف حقيقة ظهور ثعابين ضخمة بقرية كفر العجرمة بالغربية

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم غسل الجمعة وهل هو سنة أم فرض؟ الإفتاء ترد

لا يفوتك، دعاء أول جمعة من جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية