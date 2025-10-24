الاحتلال يطلق الرصاص الحي على عائلة فلسطينية بالخليل

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي على عائلة فلسطينية خلال قطفها الزيتون بمنطقة بيرين شرقي الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت تقارير إعلامية، أن طفلا فلسطينيا استشهد في مخيم عسكر بنابلس في الضفة الغربية متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقابا شمال طوباس في الضفة.

ويأتي ذلك بالرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قال فيها: إن إسرائيل تعمل بشكل جيد ولن تفعل شيئا حيال الضفة الغربية، وذلك بعدما صادق الكنيست بالمناقشة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وقالت صحيفة هآرتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة ومعاليه أدوميم.

هآرتس: نتنياهو أصدر تعليماته بعدم المضي في قوانين ضم الضفة الغربية

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تصويت الكنيست على ضم الأراضي في الضفة الغربية "كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة فانس" لإسرائيل.

وأضاف مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قانون ضم الضفة قدمته المعارضة وليس الليكود أو الائتلاف الحكومي.

وتابع مكتب نتنياهو: قانون ضم الضفة الغربية لن يمرر من دون دعم الليكود والائتلاف.

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مقترح ضم الضفة الغربية

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

