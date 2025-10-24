الجمعة 24 أكتوبر 2025
رياضة

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري الأبطال

الاهلي وايجل نوار
الاهلي وايجل نوار

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة إيجل نوار البوروندي غدا فى إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الأهلي تحضيراته اليوم قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء غد السبت، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز

الجريدة الرسمية