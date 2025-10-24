الجمعة 24 أكتوبر 2025
يستهلها عبد الباسط ويختتمها "القارئ الخاشع"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم. فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الجمعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

 

تلاوات المصحف المرتل 


06:00 صباحًا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
 من سور الحج - المؤمنون (مدة 29 ق)

 08:54 صباحًا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورة النور (مدة 29 ق)

10:47 صباحًا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
من سور الفرقان - الشعراء (مدة 26 ق)

21:30 مساءً الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
 من سور الشعراء - النمل (مدة 31 ق)

 01:00 بعد منتصف الليل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سور النمل - القصص (مدة 30 ق)

 02:28 بعد منتصف الليل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورة القصص (مدة 29 ق)

 03:00 فجرًا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سور القصص - العنكبوت - الروم

 03:32 فجرًا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
 من سور الروم - لقمان - السجدة 
 

ثم  فقرة المصحف المرتل برواية ورش

 18:39 مساءً الشيخ محمود خليل الحصري  من سورة المائدة (الآية 44 – 82)  تقدّمة الشيخ محمود برانق – مدة 31 ق

 20:52 مساءً الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
 من سورة الأعراف (الآية 35 – 87)  تقدّمة الشيخ محمود برانق – مدة 27 ق


وتبث الختمة المرتلة  01:50 بعد منتصف الليل
الشيخ أحمد محمد عامر  من سورة البقرة (الآية 183 – 237) – مدة 30 


فيما تبث  سورة الكهف كل جمعة – الساعة 10:00 صباحًا برواية حفص عن عاصم  هذه المرة بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل


تلاوات القرآن المجوّد ليوم الجمعة 

 08:00 صباحًا – الشيخ محمد محمود الطبلاوي
من سور الأنبياء – الطارق – البلد (30 ق)

 17:33 (قرآن المغرب) – الشيخ عبد الباسط عبد الصمد  من سورة الحج (45 ق)

 17:11 (قرآن السهرة) – الشيخ مصطفى إسماعيل
من سور النساء – النازعات (45 ق)  00:15 بعد منتصف الليل – الشيخ عبد العاطي ناصف
 من سور الصافات – العلق (44 ق)

 04:05 قبل الفجر – الشيخ عبد العزيز علي فرج من سور الرحمن – الواقعة (30 ق)

 

 

الجريدة الرسمية