عمرو دياب يشعل حفله في الجونة بـ"بابا والعالم الله وخطفوني" (فيديو وصور)

عمرو دياب من الحفل،
عمرو دياب من الحفل، فيتو

أشعل منذ قليل، النجم عمرو دياب حفله المقام حاليا في مدينة الجونة تزامنا مع انعقاد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، بباقة متنوعة من أجمل أغانيه، وذلك بحضور جماهيري كبير. 

حفل عمرو دياب في الجونة 

وتغنى الهضبة بعدد من أغاني ألبومه الأخير "ابتدينا" ومنها: "بابا"، “خطفوني”، كما قدم عددا من أغانيه القديمة ومنها: "العالم الله"، "قمرين"، “وياه” وغيرها، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر في الحفل. 

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

